Cloacas y calles en mal estado, el reclamo sin solución de vecinos de B° El Carmen

Vecinos del barrio El Carmen, ubicado en la zona oeste de la ciudad, realizaron hoy una nueva protesta por las promesas que se hicieron y no se cumplieron. Su principal preocupación en este momento es el mal estado de las calles, que provoca grandes barriales cuando llueve.

Uno de los vecinos autoconvocados contó a Telefe Salta que si bien la Municipalidad envió una máquina, no terminó el trabajo. “Vinieron a pasar la máquina en unas calles, en las otras no, pero si abrieron las calles, se hicieron los cordones cunetas que estaban roto, pero hay una parte que no se bajó, donde entra más el agua en las inundaciones. Ese es el gran problema”, dijo.

En este sentido, contó que a pulmón compraron ripio, la máquina llegó con el compromiso de volver a enripiar todas las calles, sin embargo, terminó las 70 horas y se retiró con varias calles sin finalizar. “Ayer llovió, nadie podía entrar al barrio del barrial”, expresó.

Finalmente, aseguró que desde la Municipalidad les dijeron que iban a mandar nuevamente la máquina.