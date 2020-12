Sitios web útiles para obtener un nuevo trabajo en 2021

El 2020 está llegando a su fin, y con él, uno de los años en los que la economía a nivel mundial sufrió en gran manera las consecuencias del parate provocado por la pandemia del coronavirus.



Rubros como el turismo, la gastronomía, los espectáculos y todo lo vinculado a la diversión fueron de los que más sufrieron ese golpe, y lentamente comienzan a recuperarse.



Los afectados por las disposiciones sanitarias tendientes a preservar la salud, fueron muchos, y por ello, en casi todos los países la actividad económica se resintió mucho, y en algunos países los niveles de desempleo se elevaron a cifras que hace años no se veían.



Es de esperar, que con la recuperación en muchas actividades, y la proximidad de una vacuna, los niveles de empleo vuelvan a niveles de pre pandemia, y las expectativas de aquellos que quedaron fuera del mercado laboral, se acrecientan.



En esta nota te dejamos algunas recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad para enfrentar el 2021 mejor preparados y encarar la búsqueda de un nuevo empleo.



Un sitio oficial



En el sitio https://www.argentina.gob.ar/trabajo/preparate podés encontrar una serie de indicaciones que te pueden ayudar en el camino hacia tu próximo empleo.



Lo primero que sugiere es definir tu perfil. Esto es importante porque permite identificar qué tipo de trabajo querés buscar. Es valioso conocer tus intereses, habilidades y experiencias.



Además, explica paso a paso cómo armar un buen curriculum vitae. El CV es tu carta de presentación. Tiene que ser claro, convincente y despertar el interés de quien lo lee. La información que incluyas es clave para dar a conocer tus aptitudes, experiencias, cualidades e intereses.



También indica que es fundamental diseñar una estrategia en la búsqueda de ese nuevo empleo deseado. Esto implica tener en claro qué tipo de trabajo te gustaría conseguir.



Luego propone indagar acerca del mercado laboral. Todos sabemos que el mundo del trabajo está cambiando y conocer las características del mercado laboral te va a permitir orientar mejor la búsqueda. Es importante que tengas en cuenta cuáles son los empleos que tienen más demanda, qué buscan los empleadores a la hora de contratar personal y para qué hay que estar preparado o ser competente.



Paso seguido, resulta e utilidad definir de entre los tipos de trabajo que existen y las formas de contratación que estamos dispuestos a postular, por ejemplo si es full time, voluntario, part time.



Finalmente, el último punto es la preparación de la entrevista laboral, algo muy trascendente para no improvisar en ese momento. Existe una serie de consejos para preparar una buena entrevista de trabajo.



El mejor CV



Como ya dijimos, la carta de presentación para postular a un nuevo empleo es el curriculum vitae.



En el sitio https://www.cvmaker.com.ar/ vas a poder encontrar todo lo necesario para crear un CV profesional. La aplicación facilita la creación de un CV en menos de 15 minutos y te permite descargarlo de forma inmediata. Siguiendo los pasos que te indica la web, harás que esta tarea que a veces resulta tediosa en algo sencillo y rápido.



Este creador de CV en línea es muy fácil, simplemente hay que ingresar todos tus datos personales y completar el contenido solicitado en cada casillero. Finalmente, se puede elegir de entre una amplia variedad de diseños disponibles para descargar el currículum.



Ofertas de empleo



Si ya estás listo para la búsqueda de tu primer empleo, no dejes pasar el tiempo, ya que el inicio de un nuevo año renueva las energías, pero debes enfocarte en tu objetivo.



Por ejemplo la web https://www.primerempleo.com/ está dirigida específicamente a estudiantes y recién recibidos, sin experiencia laboral. Marca un punto de encuentro entre las empresas que requieren jóvenes estudiantes y/o recién egresados, y los candidatos que desean incoporarse al mercado laboral por primera vez.



Este sitio te permite registrar tu CV, conocer las ofertas de empleo disponibles, y si te interesan, ampliar tus conocimientos con cursos y capacitaciones on line. También ofrece muchos consejos sobre cómo preparar un CV y enfrentar una entrevista de trabajo.

Conclusión



En definitiva, la llegada de un nuevo año representa una buena posibilidad para dar ese cambio y avanzar hacia lo que tanto querés, pues en definitiva las oportunidades están, sólo hay que animarse para no depender de una ayuda o un plan estatal para sobrevivir.