Denunciaron fiesta clandestina pero eran Pablo Lescano y Trinidad grabando video

En la madrugada de este viernes, minutos después de las 2 de la mañana, personal de la Brigada de Explosivos respondió a un llamado al 911 por una supuesta fiesta clandestina que se estaba realizando en un inmueble ubicado en Avenida Galicia al 1200.

Al llegar, corroboraron que había personas y se escuchaba música. Sin embargo, al entrevistar a una mujer de 32 años que se identificó como abogada, constataron que tanto el Grupo Trinidad como Damas Gratis estaban filmando un videoclip.

Los oficiales solicitaron el permiso pertinente, y al serle manifestado que no lo tenían, procedieron a llamar al área de Ruidos Molestos y Control de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Santa Fe, quienes se comisionaron en el lugar y labraron un acta de infracción.

Durante todo el día, las redes sociales se inundaron de imágenes de Pablito Lescano, cantante de Damas Gratis en distintos sectores de la ciudad.

Incluso en su cuenta de instagram, el cantante subió varias imágenes mostrando que estaba en Santa Fe, y hasta pasó por uno de los comedores de pescado más conocidos de la zona en la costanera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GrupoTrinidad Oficial (@grupotrinidadoficial)

El descargo del Grupo Trinidad

En diálogo con De 10, Mario Álvarez, director del Grupo Trinidad contó su versión de lo sucedido y aseguró que a la hora en la que llegó la policía no estaban en el lugar. "Grabamos el video con Pablo a la mañana, estuvimos a la tarde en el Quincho de Chiquito, hicimos imágenes en la costanera. Ya habíamos terminado" comenzó la entrevista sobre el controversial episodio.

"Terminamos de grabar, estuvimos en Sauce Viejo, eran las 8.30 y nos quedamos sin luz, nos quedamos a oscura, entonces nos volvimos. Yo estuve en mi casa hasta las 11.30 cuando nos dijeron: ` vamos a saludar a Lescano que se va´. Entremos, saludamos y salimos" agregó Álvarez.

Además, explicó que fueron citados por la productora para dar un cierre a la jornada, como para "decir acá terminamos todo, Pablo volvía a Buenos Aires".

Con respecto a la versión de que la banda estaba tocando en vivo, Álvarez contó que como entraron se fueron y no estuvieron en el lugar más de 20 minutos. "No tenemos la banda armada, se dijeron tantas cosas, nosotros hace nueve meses que no trabajamos, no estamos ni para festejar ni para actuar. Hay músicos que está enfermos, venimos bastante complicados" sentenció el músico.

"Se trató de un punto de encuentro" concluyó el entrevistado que aprovechó para mostrarse muy agradecido con Lescano, con quien ya había colaborado en otras oportunidades y quien había querido venir a Santa Fe para mostrar la ciudad.