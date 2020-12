Cristina: “A los que tengan miedo de ser ministro o ministra, vayan a buscar otro laburo”

Luego de meses sin mantener contacto en público, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvieron a compartir un mismo escenario en el Estadio Único de La Plata, recinto que pasará a llamarse Estadio Único Diego Armando Maradona.

Junto a ellos, estaban en el escenario Axel Kicillof, Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense; Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; y Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. En este marco Alberto Fernández y Cristina Kirchner hicieron énfasis en el primer año de gestión.

Desde la platea observaba buena parte del Gabinete nacional.

El turno de Cristina

Cristina Kirchner fue la penúltima oradora, y en el cierre de su discurso levantó el tono y volvió a hacer una crítica tácita a la administración de Alberto Fernández oportunidad en la que también habló del lawfare, diciendo: ″El lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”.

Fue en este marco, donde la vicepresidenta no dudó en enviarle un mensaje en vivo y en directo al Gabinete nacional:

“Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

El discurso de Alberto

El discurso de cierre quedó en manos del Presidente, quien resaltó que “estar separados es un error. estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”.

“Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios y los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste", dijo Fernández.

Allí defendió la marcha del Gobierno nacional y bonaerense, planteó como desafíos para el año próximo, la necesidad de pensar un "sistema de salud integrado" a partir de la pandemia, y el de "alinear" salarios, jubilaciones y precios para aumentar la demanda y el crecimiento económico.

Al inicio de su discurso, Cristina, quien precedió en el uso palabra al presidente Alberto Fernández, postuló un "sistema nacional integrado" que permita "hacer un uso más eficiente de lo que tiene Argentina", en cuanto a recursos humanos y tecnológicos.

En la oportunidad también tomaron la palabra Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, en un acto que puede considerarse como un intento de mostrar unidad dentro del Frente.