Reuniones masivas por fin de año: "No se puede autorizar una fiesta"

El doctor Francisco Aguilar, quien está culminando sus labores al frente del COE, dialogó esta mañana con CNN Salta -94.7 MHZ- donde fue consultado sobre qué opinión le merece la autorización de fiestas de hasta 200 personas, como se supo habilitar en Buenos Aires y en Córdoba.

"Las fiestas clandestinas sabemos que existen. Nos preocupa mucho. Por qué es gente joven que puede tener el virus y no saberlo. La persona joven que tiene tos, fiebre o cualquier síntoma se guarda, el problema es asintomático. Va una fiesta y contagia a 10 más. Esos 10 vuelven a sus casas y contagian a sus padres", analizó en primer lugar.

En el caso de Salta particularmente, Aguilar contó que el sábado, durante la reunión del COE se planteó la situación a lo que se decidió no darle curso. "No estamos de acuerdo. Porque entendemos y hemos hablado con los epidemiólogos, hemos decidido que no podemos autorizar eso" sostuvo.

Aguilar reflexionó al respecto y dijo por último " Si la gente es responsable y entiende que vive en una pandemia va entender que no puede ir. La gente entendió que no pudo haber Milagro en salta el 15 de septiembre. La fiesta es un lugar donde no hay barbijo, hay alcohol, hay cercanía y trasmisión viral. No se puede autorizar fiestas, lamentablemente".