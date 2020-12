¿Navidad bajo el agua? Anticipan lluvias y tormentas para los próximos días

InformateSalta dialogó con el meteorólogo Edgardo Escobar, quien informó cómo estará el tiempo las noches de Navidad y Año nuevo. En primer lugar indicó que para hoy, miércoles, la temperatura máxima será de 32°C, no se esperan precipitaciones.

Mañana la máxima será de 34°C, “este incremento se debe a que viene ingresando un sistema frontal, una perturbación atmosférica que cruza de la cordillera hacia el Este de Salta en altura. Esto va a generar lluvias y tormentas, en una probabilidad del 70%”, dijo.

El 25 de diciembre ingresará un pulso de aire frío que provocará un descenso en la temperatura máxima, bajará a 24°C, se esperan lluvias y tormentas. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que refiere a la cantidad de precipitación que puede caer, se prevé entre 20mm y 40 mm, en algunos sectores puede ser mayor.

Las condiciones de inestabilidad permanecerán hasta fin de año, con menor intensidad, pero continuarán las probabilidades de lluvia para recibir el 2021. Respecto al promedio de lluvia, Escobar explicó que estamos por debajo de la media esperada para diciembre.

Verano 2021

"De enero a marzo se esperan precipitaciones entre lo normal o levemente superior a lo normal porque estamos ante el fenómeno de La Niña y se activará un sistema de alta presión que está en el Altiplano, que es lo que nos va a dar las precipitaciones", anticipó Escobar.

A partir del 25 de diciembre las temperaturas no van a ser muy elevadas, se esperan jornadas nubladas y lluvias. Estas condiciones van a estar presentes en los meses de enero, febrero y marzo, esto no significa que no vayamos a tener días de puro sol y algunas olas de calor.