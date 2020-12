Cómo las nuevas restricciones han afectado los conocimientos y las relaciones

A finales de 2019, cuando aparecieron los primeros rumores sobre un nuevo virus en China, nadie podría haberse imaginado cómo cambiaría el mundo en un par de meses. Y ahora, un año después, todavía nos encontramos en una situación extremadamente difícil. La vida misma de los contemporáneos ha cambiado. Las fronteras de decenas de países están cerradas, muchas empresas han trasladado a sus empleados a trabajos remotos, escolares y estudiantes también estudian desde la casa. Además, las industrias del turismo y el entretenimiento han resultado en una situación muy complicada.



No es sorprendente que las personas solteras sean las que más sufran en autoaislamiento. Han perdido la oportunidad de comunicarse plenamente con los demás y simplemente no tienen un ser querido con quien puedan pasar el tiempo. La editorial en línea Mental Health Foundation ha publicado un interesante artículo "Soledad durante el coronavirus". Los autores realizaron una serie de encuestas de la población adulta del Reino Unido y descubrieron lo siguiente:

Una de cada cuatro personas (24%) dijo sentirse sola durante la cuarentena.

El 10% admitió que vivía con este sentimiento incluso antes de la pandemia y las medidas restrictivas.

Los jóvenes de 18 a 24 años tienen más probabilidades de sentirse solos durante la pandemia. Resultaron ser 44%. Y el 16% dijo que eran solos en la época anterior al coronavirus.

Sentirse solo es desagradable en sí mismo. Pero también puede dañar enormemente la salud mental de una persona. Puede mostrar depresión, apatía, ansiedad, condiciones estresantes y similares.



Muchos gobiernos están haciendo todo lo posible para prevenir la propagación de Covid-19. No se aconseja a los ciudadanos que abandonen la casa sin una clara necesidad. Y en algunos casos, estas recomendaciones están respaldadas por multas. Y puede ser muy difícil para las personas solitarias vivir estos meses.



¿Es mejor estar en pareja durante la cuarentena?



De hecho, no siempre. Estar demasiado tiempo con una persona dentro de cuatro paredes es aburrido. Forbes publicó un artículo sobre esto en abril del 2020. Según las encuestas, solo el 18% de las parejas están satisfechas con su comunicación durante la cuarentena. El resto suele tener conflictos a nivel cotidiano, aparece un sentimiento de desapego e incluso una ira irrazonable.



Alrededor del 70% de los encuestados admitió que, al estar en una pareja en cuarentena, experimentan constantemente una sensación de ansiedad, se enfrentan con el estrés y se sienten deprimidos. Una parte importante de las parejas encuestadas admitió que debido al distanciamiento social pasan 20 o más horas a la semana juntos. Pero la calidad del pasatiempo conjunto está disminuyendo.



Recordemos la situación en China después de la primera ola de coronavirus. Cuando se suavizaron las medidas de cuarentena, la tasa de divorcios aumentó. Muchas parejas estaban demasiado cansadas el uno del otro, estando juntas todo el día, y por eso decidieron divorciarse.



Conocimientos y comunicación en el Internet como una salvación de la soledad durante la pandemia



Según la pirámide de necesidades de Maslow, la necesidad de comunicación y conciencia de uno mismo como parte de la sociedad es una de las más importantes en la vida humana. Junto con la necesidad de amar y ser amado. Y cuando una persona pierde la oportunidad de satisfacer esta necesidad en el mundo real, busca una alternativa. El Internet es esa alternativa.



Como escribe la editorial Psychology Today, hoy en día cada cuarta o quinta relación seria comienza precisamente en la Red. Y según las evaluaciones de muchos expertos, para 2040 más del 70% de las personas conocerán a sus futuras parejas en el Internet.



Al mismo tiempo, hay que comprender que ni un solo sitio de citas o una ruleta de video chat puede reemplazar la comunicación en vivo en un 100%. Pero puede ser de gran ayuda para iniciar una relación sólida o al menos una amistad.



Se pueden recomendar los conocimientos y la comunicación en Internet a todas las categorías de personas en autoaislamiento.

Los solitarios podrán entablar nuevas relaciones, comunicarse con personas interesantes, ampliar sus propios horizontes y, a veces, incluso hacer frente a la depresión debido a la soledad. Incluso un par de minutos de diálogo pueden mejorar el estado de ánimo, aumentar el autoestima y ayudarle a distraerse de los malos pensamientos. Bueno, y lo más importante, aparece la posibilidad de conocer a una persona con la que, tal vez, sea posible entablar una relación en un futuro próximo. Las personas con pareja tienen la oportunidad de diversificar un poco su comunicación, cambiar a otra persona, aprender algo nuevo y simplemente abstraerse de la situación actual en el mundo. Por supuesto, ahora no estamos hablando de comunicación para encontrar a una nueva pareja. Esto significa simplemente una comunicación discreta con extraños sobre temas abstractos.

Una conversación con una persona nueva, en cierto sentido, siempre son estrés y emociones bastante fuertes. Ayudan a distraerse de sus propios pensamientos obsesivos y al menos cambiar temporalmente a algo más positivo.



¿Y las citas?







Es lógico que haya muchas menos citas reales en todo el mundo. Las personas están seriamente preocupadas por su propia salud y la salud de sus seres queridos. Por lo tanto, no tienen prisa por ver a personas desconocidas, e incluso en lugares concurridos. En algunos países, esto está fuertemente desaconsejado a nivel estatal.



Por lo tanto, los conocimientos y las citas han pasado en línea. Y en algo esto es incluso una ventaja:

tiene más tiempo para conocer mejor a un socio potencial incluso antes del primer encuentro en vivo;

no es necesario preocuparse a dónde ir juntos y cómo pasar el tiempo;

si la cita en línea no funcionó, puede cambiar rápidamente a un nuevo interlocutor, sin restricciones.

Se observó una fuerte disminución en el número de citas reales incluso durante la primera ola de coronavirus en la primavera de 2020. La segunda ola solo fortaleció este fenómeno. A la mayoría de las personas les resulta mucho más fácil y seguro reunirse y comunicarse en línea. Y con una cita real se puede esperar.



Cómo ChatRoulette cambió el Internet hace una década y volvió a ser relevante



ChatRoulette tiene un destino muy difícil. Según Wikipedia, fue creado por un escolar habitual de Moscú, Andrei Ternovsky, en solo dos días. Y fue lanzado en noviembre del 2009. Y ya dos meses después, más de 35 mil personas estaban constantemente en línea en el sitio. Seis meses después, el desarrollador anunció que el número de usuarios de ChatRoulette excedió los 1,5 millones. The New York Times escribió del sitio, se habló de él en The Daily Show e incluso apareció en uno de los episodios de South Park.



La fama de la ruleta de video chat se expandió muy rápido. No es sorprendente que pronto comenzaran a surgir sitios como ChatRoulette. Algunos de ellos simplemente copiaban el diseño y la funcionalidad del "original". Otros ofrecían algo realmente nuevo.



En aquel momento, el sitio web de ChatRoulette empezó a sufrir unos tiempos difíciles. Debido a la terrible moderación, el lento desarrollo de funciones y la frivolidad general de la dirección, la audiencia comenzó a abandonar rápidamente el sitio. El sitio se convirtió en la morada de exhibicionistas y todo tipo de personas inadecuadas, que asustaron a los usuarios normales a finales del 2010.



Pero, ¿por qué, entonces, volvemos a hablar de ChatRoulette?



El hecho es que precisamente el 2020 fue un punto de retorno para el sitio. El propietario del recurso, Andrei Ternovsky, y el director ejecutivo, William Dunn, finalmente comenzaron a realizar una seria modernización del sitio. La nueva plataforma, el diseño actualizado, la moderación en toda regla, la prohibición del uso de la chatroulette por personas menores de 18 años, todo esto ha hecho posible revivir literalmente a Chatroulette de las cenizas. Si creer en la información de la cuenta oficial de Instagram, la cantidad de usuarios supera los 2 millones de personas. Y aunque la gloria anterior aún está lejos, ya se están dando pasos confiados hacia esto.



Cualquier ruleta de chat moderna ofrece muchas oportunidades a la persona:

Conocimientos rápidos con personas de casi cualquier parte del mundo. En cierto sentido, el formato de la chatroulette se parece a las citas rápidas. En solo media hora puede charlar con una decena de interlocutores diferentes. Comunicación completamente anónima y segura. El interlocutor no puede encontrar ninguna información sobre Usted, a menos que usted mismo la proporcione. Alta velocidad de conexión. Presiona un botón y después de un par de segundos ya está hablando con una nueva persona. Es cómodo.

Por supuesto, todavía hay muchos sitios como ChatRoulette con más funcionalidades. Por ejemplo, con la posibilidad de seleccionar el género del interlocutor para la búsqueda (como en esta chatroulette) y su geolocalización. Esto simplifica enormemente la tarea.



Si se siente solo durante la cuarentena y desea comunicarse más con personas interesantes, descubra el las ruletas de chat de video. No tiene que ser el sitio de ChatRoulette. Considere los análogos, estudie sus funciones y capacidades, vea qué audiencia está en un sitio en particular. ¡Estamos seguros de que encontrará lo que necesitae sin ningún problema!



Recuerde, la soledad puede convertirse en un hábito. Y esto no debe permitirse. De lo contrario, se volverá cerrado, agresivo con el mundo y con otras personas. El hombre es un ser social. Y solo necesitamos sentirnos parte de la sociedad. Y en el entorno actual, el chat de video es la forma más fácil de lograrlo.