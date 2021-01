2021: El año donde los salteños podremos y debemos honrar a Güemes

Muchas veces al hablar de las circunstancias fortuitas que pueden presentarse en la vida, se habla de la “casualidad” de los hechos. En el estudio historiográfico el término es otro, es la causalidad que lleva al desarrollo de los acontecimientos. Y es en esa línea que la vida nos lleva a toparnos con un año sumamente importante para la historia de Salta.

Este 2021 se conmemorará el bicentenario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, héroe nacional, defensor de la frontera norte, prócer del rango de Manuel Belgrano o José de San Martín, un excelente hijo de su Patria, ejemplo en valores del país que no llegaría a conocer.

La fecha que se avecina demandará el esfuerzo de toda Salta de estar a la altura de las circunstancias: los 200 años del fallecimiento del general significa el máximo esmero para mostrar al país y al mundo el cariño, el respeto y el orgullo de este pueblo por su héroe.

Para lo cual será necesario empezar a planificar una agenda de actividades acorde a la ocasión, con conferencias, charlas o disertaciones, exposiciones artísticas o culturales, homenajes escolares, académicos e institucionales, engalanar calles, edificios y espacios públicos; puede haber lugar para los conciertos de gala, las danzas y el folclore. Y para el 17 de junio, un desfile "a toda popa" que marque un antes y un después, algo que no se haya visto y que quede en la memoria de generaciones, como se lo merece el general.

Obviamente esto podrá ser así, si las condiciones sanitarias lo ameritan. La pandemia del coronavirus ya ha impedido a los salteños renovar sus votos con sus Santos Patronos este 2020, sin caminar a su par por las calles, algo inédito en más de tres siglos de un culto ancestral. Dependerá de nosotros, solamente de nosotros, mostrar que aprendimos a cuidarnos y evitar que los contagios nos priven de tan magna fecha.

El homenaje también deberá ser desde nuestros hogares. El hecho que no haya Mundial de Fútbol no significa que no podamos colocar las banderas argentina y salteña en el frente de las casas o los balcones de los edificios, portar una escarapela, lucir con orgullo los colores que nos identifican.

Será necesario cursar invitaciones a las autoridades provinciales y nacionales, su participación será la muestra que Güemes ha superado las barreras que se le impuso a su gesta en el siglo pasado, se traducirá como el agradecimiento de una Nación a la lid librada contra el godo.

Recapitulando, el 2021 nos regala a Salta un día que podrá ser único en la historia y que nos pone el desafío de honrarlo como merece, superando lo visto en 2013 para el Bicentenario de la Batalla de Salta. Así podremos saldar esa deuda, cumplir ese anhelo que Güemes pensaba y se lo expresaba a Belgrano: “Trabajemos con empeño y tesón, que si las generaciones presentes nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria, que es la recompensa que deben esperar los patriotas”. Llegó ese momento.