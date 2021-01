Juárez: “Es injusto que por las fiestas clandestinas, los gastronómicos no puedan trabajar”

La diputada provincial Mónica Juárez visitó hoy el programa la Mañana con Luchi en los estudios de CNN Salta y consideró que no es justo que los gastronómicos “paguen los platos rotos” por las consecuencias que pueden traer las fiestas clandestinas, en medio de una pandemia.

En este sentido, la legisladora opinó que quienes organicen o asisten a este tipo de encuentros donde no se respetan los protocolos, la distancia social ni el uso del barbijo y que son un foco importante de contagios, deben ser sancionados más severamente.

“Le estamos pidiendo a los gastronómicos que reduzcan su horario y me parece sumamente injusto. Para mí el que tiene fiestas clandestinas hay que ponerle un costo bastante alto, una sanción ejemplificadora, no una contravención simple”, dijo.

Asimismo, Juárez indicó: “No es justo que por culpa de la gente que está en las fiestas clandestinas, después no puede trabajar el gastronómico. No tienen que pagar justos por pecadores”. Esta referencia se ve avalada por las cifras en torno a los operativos de seguridad que desmontan fiestas clandestinas, como también por otras conductas de relajamiento de ciertas personas que podrían empeorar la situación epidemiológica.