Vacaciones de verano: cuánto cuesta alquilar una casa en Salta

Con la temporada de verano ya en marcha, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en C4 Noticias, manifestó que el precio promedio para alquiler una casa con pileta en Salta oscila entre los 20 y los 100 dólares por día.

En la oportunidad, aclaró que generalmente la segunda quincena de diciembre y el mes de enero son los más caros. “Normalmente noviembre, primera quincena de diciembre y febrero son un 60% más baratos que enero”, subrayó.

Para ejemplificar, señaló que con 100 dólares por día se puede alquilar una casa amplía en El Tipal con todos los servicios, más pileta, quincho, asador, y demás. “Se tiene muy en cuenta la ubicación, la cantidad de personas, y todos los servicios que incluye la locación”, sostuvo.

Para finalizar, explicó que si bien se incorporaron los countries como alternativas, la oferta disminuyó debido a que mucho de los los propietarios no pudieron viajar. "Es entendible, si vos tenías una casa en San Lorenzo, antes la alquilabas, ahora decís no, me quedó yo", concluyó.