Pinamar supera los 500 casos activos y su sistema sanitario está al borde del colapso

El último parte epidemiológico dado a conocer por el municipio que comanda Martín Yeza marca que por hisopados en Pinamar hay 507 casos activos, con la salvedad de que 217 de ellos son turistas que pudieron irse de la ciudad.

Desde el inicio de la pandemia, Pinamar es la ciudad costera, luego de Mar del Plata, con mayor cantidad de contagios confirmados: 2.533 en total, con 36 fallecimientos.

El sistema de salud de Pinamar para atender todas las patologías cuenta con 38 camas, de las cuales solo 8 son de terapia intensiva.

Con la cantidad de personas contagiadas, más los casos no relacionados por Covid-19, el sistema de salud del municipio de Yeza está al borde del colapso, según denunciaron médicos locales.

El problema para Pinamar no es solo el problema pasa por las camas, si no que también por la falta de personal.

"Epidemiológicamente no nos extraña lo que está pasando, nos esperábamos un aumento de casos. Lo que no esperábamos era que falten profesionales", advirtió Simón Khoury, médico traumatólogo del Hospital Dr. Pepe Olaechea, en declaraciones que reproduce Página 12.

"Hay una saturación de la actividad porque las patologías comunes no se dejan de atender", agregó el médico.

Para el doctor Khoury para las autoridades locales "evidentemente" la salud no es prioridad: "el intendente ve esto y por eso no nos da lugar ni se sienta a hablar con nosotros".

"La situación de los trabajadores empeoró, no sólo a nivel salarial sino que estamos con un fuerte déficit de médicos. Hay guardias que no tienen pediatras, por ejemplo, y no hay suficientes clínicos para atender todos los casos, ya sean de Covid-19 o de otras patologías", señaló Khoury .

En los últimas horas se viralizaron peleas en playas colmadas de gente sin ningún tipo de distanciamiento social ni uso de barbijos.

Y a las peleas de la playa se le sumaron ahora videos de la noche en pleno centro de Pinamar, con cientos de jóvenes concentrados fuera del horario del toque de queda y cantando canciones contra el presidente Alberto Fernández por haber tomado medidas restrictivas.