Graciela Alfano en bikini a los 68 años con un abdomen impecable

“Quere?s llegar asi??” es la pregunta con la que Graciela Alfano incita a sus 554 mil seguidores a descubrir cuáles son sus secretos para mantenerse impecable a los 68 años. La ex vedette ha subido unas fotos a su perfil que han generado no solo impresión sino un poco de desconfianza. Muchos dudan que no haya recibido ayuda del famoso photoshop.

Alfano subió una foto a su Instagram donde se la ve disfrutando del mar, con una bikini de dos piezas que incluso es cavada. Y lo que más sorprende es su abdomen impecable, algo que muchas jóvenes incluso envidian para poder tener. “La Vida es una sola, a Vivirla a full!!!”, escribió en el posteo que recaudó más de 37 mil likes.

Luego adhirió un corto texto que revelaba sus “secretos” para tener su estado: “Vida sana, actividad física, buena alimentacio?n”, comenzó escribiendo, y puso los dos suplementos especiales: “y ahora sume? @satialfood que me ayuda a mantenerme en forma! @nutrisuplear”.

Aunque la mayoría de los comentarios eran halagos a “icono Alfano”, cada tanto surgía alguno que no terminaba de fumarse el cuento. “Y muchas cirugías!!!!” y “Estás grande para eso, de cerca de te ven los brazos arrugados y la cara te cambio de tantas inyecciones. Basta de mentir ya”, eran algunos de los que sonaban entre medio. /Losandes

Mirá la publicación: