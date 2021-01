Aprovechó un descuido y se llevó una notebook de una peluquería: todo quedó grabado

Ayer, pasado el mediodía, un malviviente ingresó a una peluquería, ubicada en Mitre al 700, y en cuestión de segundos se llevó una notebook que se encontraba arriba de un mostrador, y se dio rápidamente a la fuga.

Toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad. “Estábamos terminando el día de trabajo, fue un descuido, yo me fui para la parte de atrás del local y mi compañero que trabaja en el otro sillón entró al baño en ese momento, y entró el muchacho este y aprovechó la situación que no estábamos”, expresó en Telefé Salta.

Afortunadamente, no se llevaron otros objetos de valor. “Gracias a Dios nuestras herramientas no llegó a llevarse a ninguna, ahí si nos cortarían las piernas, agarró la notebook que la tenía a mano, desconectó una rapidez los cables y salió corriendo solamente eso”

A su vez, destacó que el malviviente también se llevó documentación importante, que luego arrojó a la calle. “Después me la acercó un chico de una cafetería que la encontró tirada en la calle”, sostuvo.

Por las imágenes, sostuvo que no se trataría de un cliente. “No le vemos cara de cliente, si se lo ve de barbita, tatuado, bigote, una barba corta, no es cliente, no creo que sea un cliente, así que no creo que hayan sido”.

Finalmente, destacó el accionar de la policía. “Apenas llamamos al 911, me atendieron y al minuto llegaron los agentes, y a los pocos minutos llegó la Brigada, así que bueno me dijeron que iban a consultar a las cámaras al monitoreo, y que me iban a dar aviso”.