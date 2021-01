Ni embarazadas ni menores: Cerca de 15 millones de argentinos no recibirían la vacuna este año

Dentro de la campaña de vacunación contra el coronavirus, desde el Gobierno Nacional garantizaron haber asegurado la llegada de 51 millones de dosis, con la aspiración de vacunar a más de 25 millones de personas que se suministrarán en dos oportunidades.

Según informó el titular del Ministerio de Salud de Nación, Ginés González García, este número se compone por22,4 millones de dosis de Oxford/Astrazeneca, 20 millones de la vacuna rusa Sputnik V y 9 millones del plan Covax.

Pese a la enorme inversión, las más de 50 millones de vacunas se deberán distribuir estableciendo un orden de prioridad, donde un gran número de personas mayores de 18 años no serán vacunadas este año, a no ser que se llegue a otro acuerdo con otro laboratorio.

Según detalló Clarín, 821.394 dosis serán destinadas a los trabajadores de la salud; 7.414.866 para personas de 60 años o más; 493.727 para integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad; 4.063.968 para pacientes de entre 18 y 59 años con comorbilidades.

A su vez, el plan incluye 1.417.310 integrantes del personal de educación (primario, secundario y terciario) y 266.034 para personal esencial del Estado como son los docentes universitarios y otros.

Luego de los grupos ya nombrados, aparecen los "ni- ni". Las personas que no pertenecen a ningún grupo de riesgo y que no son esenciales (no son maestros, ni médicos, ni policías). Se estima que este grupo lo integrarían 15 millones de argentinos.

De momento no se vacunarán a las personas menores de 18 años, ya que faltan datos sobre eficacia y seguridad en este grupo etario. Tampoco la recibirían las mujeres embarazadas, ni las personas con hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna.

Desde el Gobierno aclararon que buscan tener al 100% de la población vacunada, pero de momento no parecería probable que esto ocurra en este año.