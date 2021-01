Otra vez "el derecho de admisión" en la mira: Con gorra no

En su red social con el nombre Seudónimo Azgallob, Alejandro Gallo Bermúdez difundió que le impidieron entrar en un bar de Tres Cerritos con el argumento de que su ropa no era adecuada.

Se trata de un conocido cineasta salteño con destacadas participaciones en festivales.



El hecho, relata El Tribuno hoy, ocurrió la noche del viernes. "Unos amigos que estaban en Grizzly me dijeron que fuera, habían reservado mesa adentro. Yo llego y le mando un mensaje a uno de ellos. Él se acerca a la recepción, donde había dos personas de seguridad, y les dijo que yo iba a estar en su misma mesa. Por protocolo, es todo muy estricto. Ahí uno de seguridad me dice que "así vestido no podía entrar'", relató el director de cine.

Ante el pedido de explicación el guardia le dijo "que se sacara la gorra y se pusiera una camisa". Sin embargo, adentro del local había gente con pantalones cortos y crocs. "Fue algo netamente discriminatorio. El que usa gorra está estigmatizado. Para mí, la gorra tuvo mucho que ver", resaltó Gallo, que en un principio se sintió confundido por lo inverosímil que le pareció la situación.

Momentos después de no poder entrar al bar, Gallo compartió lo sucedido en redes sociales, donde otras personas le comentaron que también habían sido discriminadas. "Me escribieron diciendo que a ellos tampoco los habían dejado entrar, por la ropa, el color o el peso", señaló.

Ante la repercusión pública que tomó la denuncia, el dueño del local se comunicó con él, mientras, por redes sociales argumentaban que había sido "una confusión y mala comunicación" en el equipo de trabajo. "Me pidió disculpas, me dijo que estaba avergonzado pero responsabilizaba al de seguridad. Dijo que no lo iba a llamar más para que trabaje. Yo estoy seguro de que hay una bajada de línea y no fue una decisión del empleado. Yo no quiero que nadie se quede sin trabajo. Pero sí quiero que se instruyan. La educación es la herramienta más potente", aseguró Gallo.

El abogado del Inadi intervino en la denuncia y la Secretaría de Derechos Humanos llamó la atención sobre lo ocurrido.

No todo fue empatía. Algunas personas, según señaló Gallo, defendieron los responsables del bar y consideraron que está bien el "derecho de admisión".

Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de Salta, hicieron un llamado de atención sobre “el acto discriminatorio ocurrido y denunciado públicamente en el Bar Grizzly” y ofrecieron capacitación para el personal.