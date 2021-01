Faltante de aceite: La situación es dispar en los supermercados de Capital

Hace unas horas InformateSalta se hacía eco de una situación llamativa que se registró en varios supermercados de la ciudad de Salta, respecto a la faltante de aceite de girasol en algunas sucursales, con las fotos de las góndolas vacías.

Al respecto de esta situación nuestro medio dialogó con Antonieta Frías, directora de Inspecciones de la Secretaría de Defensa al Consumidor, quien contó cuál es el panorama que encontraron desde el organismo en su relevamiento a los supermercados.

“De los que vamos relevando, el 50% tiene, no las primeras marcas pero tienen sus sustitutos hechos por las mismas fábricas; en el otro 50% que no tiene variedades de aceite de girasol, hay mezclas, como el aceite de oliva”, indicó Frías.



Foto: FM Aries.

Del mismo modo comentó que la falta de unidades es dispar y no se registra en una zona puntual de la Capital. “Estamos en un supermercado de calle Independencia y hay variedades, no es que se da en una zona puntual, puede irse a un super y no encontrar pero en otro sí, es mitad y mitad”, aclaró.

En cuanto al motivo de la faltante, la funcionaria explicó a InformateSalta que “es nacional, todos los precios que entraban en las declaraciones juradas de precios máximos ya tenían un valor establecido que no se podía modificar, pero es por un tema de precios, que repercute en que haya un faltante que viene de las fábricas”. Sobre la fecha de reposición dijo que no hay un día estimado, pero que “por la ley de abastecimiento el fabricante no puede dejar de producir y en la góndola no puede haber falta”.

Ya sobre las actuaciones contempladas en el marco normativo, puntualizó que “hacemos actas de verificación o constatación, dejamos asentada la falta y ellos tienen un tiempo de 5 días hábiles para hacer la justificación o entran en sumario”.