El top 5 de libros para este verano de la mano de Itatí Carrique por InformateSalta

La lectura puede ser uno de los placeres más atrapantes, que permiten a sus aficionados alejarse de todo para dar rienda suelta a la imaginación. InformateSalta realizó el top 5 de los más recomendados por la periodista Itatí Carrique.

Desde la intimidad de su casa compartió con José María Zambrano sus experiencias literarias.

¿Qué es para vos la literatura?

La literatura es magia, es la posibilidad de desconectar del celular y los dispositivos y meterte en un mundo que siempre te sorprende.

¿Cómo lo haces?

Me cuesta, no es algo que fluya, en general estoy con el celular y le libro. Pero también depende del libro y cuánto te enganchas

¿Cuál es el primer libro con el que te conectaste?

No me acuerdo el primero que leí pero sí el que me convirtió en lectora que es El Niño Envuelto, fue mi primer libro sin dibujitos. Yo venía leyendo ya algunas cosas, tenía ocho años y ese me cautivó para siempre, de hecho lo conservo aún. Cuenta la vida de un niño que inventa un idioma propio, es fantástico.

Hay que permitirse aparte un tiempito para conectarnos con nosotros mismos y con nuestra imaginación

El gran desafío ¿prestamos libros?

Ay… presto libros a muy poca gente, a quienes sé que me lo van a devolver

Top Five

5- Eduardo Sacheri y “Ser feliz era esto”

Es un libro que cuenta la historia de un hombre que siendo grande le tocan la puerta y aparece una niña de 14 años que le dice que es su hija y que su mamá murió y a partir de ahí construyen una relación aprendiendo a ser padre e hija, de una manera muy hermosa y amena.

4- La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero

Es uno de sus libros más autobiográficos y rescata la historia de Marie Curie, ganadora de dos premios Nobel y estuvo casada con un científico.

Rescata la historia al ver una carta que le escribió Marie Curie a su marido y lo hace justo cuando Rosa Montero pierde a su marido, hace un paralelismo.

3- El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana ลขîbuleac

Este libro nos muestra que se pueden sanar los vínculos, de hecho inicia de una forma muy fuerte, el protagonista que tiene problemas psiquiátricos habla de que quiere matar a su madre. Ella lo invita a pasar un verano juntos y le dice que le queda poco tiempo de vida y a partir de allí reconstruyen su relación

2- La sociedad literaria del pastel de piel de patata de Guernsey, de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows

Esta historia transcurre durante la segunda guerra mundial en Londres donde los recursos para cocinar eran limitados. Mary Ann Shaffer una de las autoras, fue su único libro, ella muere cuando aún no había sido publicado y su sobrina que es la segunda autora lo termina y se publica. Está compuesta de cartas

1- Patria de Fernando Aramburu

Es uno de los libros que más me conmovió en este último tiempo. Transcurre cuando la ETA decide deponer sus armas y cuenta la vida de dos familias muy relacionadas entre sí gracias a la relación de dos mujeres, pero en algún punto divididas políticamente.