Abrió el camping de Cachi con nuevas normas para su uso

Fue hace unos días cuando desde InformateSalta se reportaba el panorama epidemiológico que vivía la localidad de Cachi, la cual tras la aparición repentina de casos de coronavirus tomaba medidas para evitar contagios, entre ellas la espera de un marco normativo para la apertura de su camping municipal.

Cabe recordar que, según indicaba Diario de Cachi, se iba a elaborar un protocolo preciso con todos los resguardos y pautas de convivencia sanitaria, el cual pudiera cuidar tanto de la salud de los cacheños como de los turistas, a raíz que ese camping es muy visitado como disfrutado.

Ahora, este medio reportó que desde febrero, el camping ya abrirá al público con una serie de normas y disposiciones a respetar, tanto antes de alojarse como al llegar al predio.

El horario de recepción e ingreso es de 7.30 a 23 horas, se pide la declaración jurada que se tramita por la web Argentina.gob.ar/Verano, y se debe contar con las fechas de ingreso y estadía precisas. Se recomendó que los visitantes lleven todos los elementos sanitizantes necesarios, como alcohol en gel y repelentes. No habrá reserva previa pero sí una capacidad limitada.

Solo se permitirán carpas de hasta 4 ocupantes. El albergue no no brindará servicio de ropa de cama ni almohadas

Al llegar al camping se pedirá el número del DNI, la declaración jurada previamente completada y la información de todo el grupo familiar que requiera usar el espacio. No podrán entrar vehículos que no estén haciendo actividad en el camping. Por último, se indicó que la pileta tendrá distintos horarios de usos, con capacidad limitada.