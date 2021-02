Aprobaron el protocolo para el regreso a clases presenciales el 1 de marzo

El Comité Operativo de Emergencia finalmente aprobó el plan jurisdiccional para el retorno a clases presenciales desde el 1 de marzo. La secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib detalló a las autoridades del COE el protocolo que se pondrá en marcha y que consiste en la recorrida por todos los establecimientos para asegurar que el retorno a sea cumpliendo las normas de bioseguridad.

“Se tiene que entender que no van a volver todos los estudiantes los mismos días, sino que se va a trabajar por grupo. Los estudiantes van a tener un trabajo bimodal. Estamos trabajando para que la mayor cantidad de alumnos tenga presencia y también habrá trabajo a distancia, que no necesariamente va a ser a través de internet, sino que como el estudiante va a estar de manera presencial se va a llevar una serie de actividades para realizar en su domicilio los días que no le toque asistir a la escuela”, explicó Dip.

Aseguraron que están recorriendo los establecimientos para que el día de la vuelta a clases se respete el metro y medio de distanciamiento de cada estudiante. Además, “estamos trabajando con aquellas instituciones que tengan albergue para que esas instituciones respeten, no solamente el metro y medio distanciamiento, sino los 15 días en los cuales los estudiantes van a estar en los albergues y los 15 de domicilio”.

El protocolo establece como normas básicas y obligatorias el cumplimiento del distanciamiento social entre las personas que asistan a la institución, el uso obligatorio de barbijos y/o tapabocas durante la permanencia en la unidad educativa, la higiene frecuente de manos, la ventilación de ambientes, la desinfección de superficies y la disponibilidad de alcohol en gel, o sustitutos de igual efecto sanitario, para quienes circulen en el establecimiento.

Además, prevé las medidas necesarias para garantizar la bioseguridad en los distintos ambientes y espacios comunes (aulas, salones, comedores, baños), como así también el período de alternancia entre presencialidad y no presencialidad por parte de los alumnos.