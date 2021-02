Puso en venta su casa para poder pagar una cirugía que PAMI no le autoriza

La desesperación llevó a que Ramón Albornoz, un salteño oriundo de Joaquín V. González, decidiera poner en venta su casa para poder pagar una cirugía que necesita y que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) no le autoriza.

El hombre contó a un medio del interior que su situación empeora cada vez más, su dolor se acrecienta y aún sigue esperando una solución. Él ya consiguió la prótesis que necesita para su cadera pero el problema es la operación.

"Tuve que poner en venta mi casa porque no tengo más recursos"

“La estoy peleando, tuve problemas en el estómago por los medicamentos que estoy tomando y ya lo solucioné, ya estoy apto para que me operen. Económicamente tampoco ando bien, la pensión que cobraba, me descontaron todo, tuve un préstamo pero me descontaron todo y cobré $700 nada más”, dijo.

En este sentido, ante la urgencia y la necesidad, aseguró que no le quedan más recursos que poner en venta su casa para poder operarse y de esta manera poder mejorar su calidad de vida.