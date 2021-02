Remiseros se sienten atraídos por las opciones que ofrece Uber

A través de Verano CNN, el secretario general de UCAIRRA, Sergio Salinas, analizó la situación de los choferes de remises, que en su mayoría se ven agobiados por la presión que ejercen las agencias. Con diarias de entre $500 y $600 y sin brindarles un servicio que justifique ese gasto, los conductores ven licuada su recaudación.

Ante este contexto, Salinas dijo que “los choferes no ven con malos ojos la llegada de alguna aplicación como Uber que les brinde un servicio para captar más viajes”. En su balance, el secretario de UCAIRRA también refirió a los controles que efectúa AMT y que recaen sobre los remises, y no sobre las agencias.

“Las remiseras nos cobran por un servicio que no dan, e incluso cuando no salimos a trabajar”



“Trabajes o no trabajes, tengas el auto roto o no, las agencias te cobran su diaria. Son entre 15 y 20 mil pesos que cada chofer le paga a la remisera. Hay remiseras con 30, 60 y hasta 180 licencias repartidas”, profundizó Salinas. A esto, añade: “Si llegaría alguna app que nos dé viajes y nos cobre una comisión razonable, nos ayudaría porque se paga según se trabaja: si no hay viajes, no se paga nada”.

Dentro de los dichos del secretario de UCAIRRA, también aseguró que hay conductores que ya conocen Uber por haberla usado como pasajeros en otras provincias. “Otros ya la tenemos descargada”, agrega.



Otro punto que resaltó a favor, es el de la seguridad, ya que estas aplicaciones monitorean los viajes y brindan información tanto del conductor como del pasajero. También, Salinas marcó el ahorro de combustible ya que se asignan viajes según la distancia y la ubicación de cada móvil.

“Nadie puede frenar el avance de la tecnología, tendrían que permitirlo. Lo lógico sería que las remiseras desembolsen el dinero en estas aplicaciones y nos brinden el servicio”, concluyó Salinas.