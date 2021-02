Alejado del PJ, Kosiner también se distancia de las elecciones provinciales

La semana que pasó dejó a la vista las discrepancias internas por las que atraviesa el Partido Justicialista de Salta, con una elección de sus candidatos por una comisión, la renuncia de su presidente, la designación de Miguel Isa al frente y los rumores de amenazas, quiebres y enojos.

Tras todo lo acontecido InformateSalta recibió a Pablo Kosiner, expresidente del partido quien se mostró tranquilo y confiado ante la decisión que tomó. “Estoy bien (porque) es una decisión natural la que tomé, cuando uno no está de acuerdo con las decisiones que se toman, tiene que se consecuente y dar un paso al costado”, reafirmó en primer lugar.

🔴AHORA🔴 “Será un problema plantear candidatos de manera discrecional” dijo @Pablokosiner luego de renunciar al @pjsaltaoficial pic.twitter.com/eYtSsCeprt — InformateSalta (@Informatesalta) February 17, 2021

Del mismo modo señaló que si él como presidente pregonaba “que el partido debía abrir las puertas, era incongruente quedarme dirigiendo un partido donde no participen todos”. Por ahora la conducción del PJ “es una etapa concluida, deberá hacerse cargo ahora otra persona que esté de acuerdo con esa metodología” de elección de candidatos.

Esa persona ha sido encontrada por el partido en la figura de Miguel Isa, con quien Kosiner habló. “He hablado con Miguel, me llamó, ojalá tenga éxito, le deseo el mayor de los éxitos a Miguel”, más allá que personalmente “no veo cómo se puede hacer para convocar a la participación cuando vas a definir las candidaturas de manera discrecional”.

Sobre la vida interna del partido, Kosiner analizó que en su año de conducción se generaron expectativas sobre lo que podría venir pero “cuando el Congreso tomó la decisión que no habrá internas, creo que algunas expectativas de participación se vieron frustradas, ojalá que eso no genere alejamientos”. Consultado si dichos problemas afectarán en lo electoral, el ex legislador fue cauto al señalar que “vemos cómo afectan, algunas incomodidades puede generar”.

¿Será candidato en los comicios de julio? “En las elecciones provinciales seguramente no, entiendo que hay etapas que uno va concluyendo, hay que apostar a la renovación, creo que no hace falta tener cargos públicos, ser funcionario ni siempre ser candidatos, veremos cuál será mi futuro político”, se sinceró.

“Por el momento no estoy pensando en ninguna candidatura, vengo de 8 años intensos en el gobierno, por ahora es momento de otro tipo de aportes”