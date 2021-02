Todo listo: El PJ designará a Miguel Isa como su presidente

La semana que está por concluir ha dejado a la vista los problemas que tiene el Partido Justicialista de Salta, el cual viene pregonando “consenso” y “unidad” para poder remontar estas elecciones la derrota que sufrió en los comicios pasados.

Es que tras el Congreso celebrado el fin de semana pasado, donde se resolvió que sea la CAP quien diagramará las estrategias políticas y formulará las candidaturas para ir a las urnas el 4 de julio, Pablo Kosiner dimitió a la presidencia del partido en desacuerdo por la forma en la elección de los candidatos.

Inmediatamente, volvió a ponerse sobre la mesa el nombre del ex vicegobernador y ex viceintendente Miguel Isa para que tome las riendas e intente domar la situación. "Lo tendría que analizar, no pensé nunca en esta situación", aseguró Isa en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- cuando comenzó a sonar su nombre. Lo cierto es que ese análisis deberá ser inmediato porque ya estarían las cartas echadas.

Si bien desde el entorno del exmandatario fueron cautos sobre su designación, para este jueves a la tarde se convocó al Consejo Provincial del Partido para que se defina al nombre del sucesor de Kosiner, llevándose las apuestas Isa por sobre otros candidatos que se propusieron, como Carlos Parodi y Froilán Pedroza.

Aunque para las primeras horas de este 11 de febrero ya es casi un hecho la designación de Isa, el PJ insistió en mantener el diálogo, el debate y el trato común entre pares. “El Consejo está reuniéndose, charlando para buscar un consenso, (el presidente) va a salir del consenso, son varios los que suenan”, había dicho a InformateSalta el apoderado del partido Gastón Galíndez, reconociendo posteriormente que “Miguel es una de las personas que suena más fuerte”.

Mientras tanto de fondo suenan las críticas, porque en medio de la búsqueda de un presidente, hubo quejas, amenazas de renuncias y rumores de quiebre. Fernando Pequeño Ragone hizo un llamado a no convertirse en cómplices de un partido que se cierre sobre sí mismo. “Yo no voy a ser responsable de disimular la falta de diálogo, la doble conducción”, dijo con dureza.

Otra voz en el mismo tono fue la del partidario Nicolás Juárez Campos. “El PJ viene de derrota en derrota, sufre la falta de debate, de lucha, varios factores que la CAP no ayuda para erradicar, puede incurrir en una diáspora, noto a mucha dirigencia enojada fuera del partido”, sentenció.

La reunión del Consejo Provincial del PJ se encuentra prevista para las 16, donde se realizará la votación formal y será el marco para la asunción de Miguel Isa como presidente del Partido Justicialista de Salta.