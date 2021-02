Gambetta: "Todo momento es bueno para reformar la Constitución"

Está previsto para este jueves por la tarde que la Cámara de Senadores se reúna en sesión extraordinaria para tratar el proyecto de reforma de la Constitución Provincial enviado por el poder Ejecutivo, despertando muchas visiones y opiniones al respecto de cara a la futura convención constituyente.

En ese sentido, InformateSalta dialogó con José Luis Gambetta, secretario de Gobierno de la Municipalidad capitalina quien analizó el contexto de la reforma aseverando que es el correcto para proceder con los cambios.

“Estoy de acuerdo con la reforma pero no coincido con quienes dicen que no es el momento, todo momento es bueno para reformar la carta magna, sino no hay momentos, siempre hay problemas, inconvenientes”, espetó el funcionario.

A esto agregó: “es importante hacerlo, actualizarla, es la base que tenemos” para el funcionamiento en pleno de la sociedad. Dicho esto Gambetta recalcó que “se ha decidido, discutiremos los puntos más importantes pero estoy totalmente de acuerdo”.

Consultado sobre la figura de la viceintendencia, el secretario puntualizó a InformateSalta que es un tema a analizarlo. “La provincia tiene intendencias grandes y pequeñas, no logro avizorar tener viceintendentes en La Poma, en San Victoria… me parece que hay que buscar esfuerzos por otros lados”, fue crítico.

Finalmente y en cuanto a una posible modificación de la Carta Municipal de la comuna capitalina, Gambetta fue cauto: “Primero reformemos nuestra carta provincial, actualicemos nuestra Constitución y a partir de eso analizaremos si es necesario hacerlo” con la local.