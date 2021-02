¿Cómo el Sudoku ayuda a reducir la ansiedad y el estrés?

La velocidad de la vida moderna, ha llevado a vivir de una manera en que cada momento se caracteriza por una instantaneidad y fugacidad, que hasta hace pocos años atrás no se padecía.



Es por esto que encontrar un tiempo para dedicar a uno mismo es muy importante. La recreación es fundamental para combatir el estrés y ansiedad que nos azotan durante cada jornada.



Claro que contar con un tiempo disponible para la recreación o dispersión es muy difícil, lograr despegarse de las tareas y responsabilidades del día es casi imposible. Cuando se trata de entretenimiento cada segundo cuenta, tener al alcance de la mano juegos como el Sudoku nos permitirá recrearnos con facilidad.



Este juego de lógica se caracteriza por tener varios niveles de dificultad, lo que posibilita que personas que nunca lo hayan jugado puedan disfrutarlo desde el primer momento. Pero esto no quiere decir que no pueda representar un desafío para los jugadores más experimentados. Todo depende el tipo de dificultad que elijamos para nuestro Sudoku.



Jugar Sudoku todos los días nos permitirá mejorar nuestra concentración y agilidad mental. La posibilidad de progresar en los diferentes niveles de dificultad, sumada a la posibilidad de adquirir pistas que nos permitan lograr nuestro objetivo, nos brindará una sensación de satisfacción y superación personal para así lograr lidiar con el estrés y ansiedad de cada día.



Pero, ¿Qué es el Sudoku?



Se trata de un juego de rompecabezas en el cual deberás completar, con dígitos del 1 al 9, una cuadrícula con 9 espacios de alto y 9 de ancho (9x9), subdivididos en seis secciones de 3x3. El juego te brindará pequeñas para poder alcanzar tu objetivo, se trata de números ubicados al azar en cada partida. Su dificultad reside en que no podrás repetir ningún número en la misma fila, columna o sector de 3x3. Una vez llenada toda la cuadrícula, sin números repetidos, se habrá logrado el objetivo y el juego habrá terminado.



Se trata de un juego muy antiguo, pero no por eso, menos entretenido. Además, jugar Sudoku te permitirá agilizar tu mente, agudizar tu atención y concentración.











Versiones digitales



La ventaja de tener una versión digital de Sudoku nos permitirá: