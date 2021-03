El 31 de marzo se levantarían las carpas del hospital San Bernardo

Salta atraviesa una “tensa calma” en la lucha contra la pandemia del coronavirus, con el número de contagiados mostrando un alza, junto al clamor para que no prosiga el relajamiento social. En ese contexto, en el hospital San Bernardo verán a fin de mes qué pasará con las carpas instaladas en las afueras del edificio, como así con el personal contratado para su funcionamiento.

Así lo señaló su gerente, el doctor Pablo Salomón, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde comentó primeramente cómo están las atenciones en el hospital cabecera, recordando que el mismo “no es un hospital COVID-19, sino de alta complejidad”.

“El año pasado la provincia estaba cerrada, la demanda de politraumatizados había bajado exponencialmente y hoy estamos con más camas ocupadas, con hospital lleno, el soporte Covid es poco el que podemos dar, tenemos 12 camas destinadas a estos pacientes”, expresó.

Fue cuando, de 18 camas en 2020, pasaron a destinar 170, en pos que se había acotado los accidentes viales. No obstante con la suba de casos y con el sistema saturado “se hizo una carpa donde llegaban los pacientes sin cama, esa carpa sirvió para oxigenar el sistema, hoy esa carpa continúa pero no está abierta, no hay demanda, y se podría levantar el 31 de marzo”, indicó.

En este punto Salomón agregó por La Mañana de CNN que “estas son decisiones dinámicas, si la carpa no se levanta el 31 de marzo es porque la situación epidemiológica no lo permite, hoy la decisión es que se levanta pero puede no hacerse si cambia la situación”, repitió. A esto agregó que “el personal contratado hasta el 31 de marzo tiene contrato hasta esa fecha, se estaría terminando (su vínculo), son contratos eventuales que se hicieron”.

“Al cerrar el espacio físico, es un recurso humano que nos estaría sobrando, la cantidad de recursos que contratamos como eventuales los ubicamos en consultorio Covid”

Sobre el futuro de la pandemia en Salta, Salomón pronosticó una nueva ola de contagios. “Estoy convencido que habrá un rebrote, dentro de un razonamiento muy propio estoy convencido, ya hay indicios que posiblemente no esté descartado lo que digo, ¿Qué me preocupa?, que no nos estamos cuidando”, sentenció por radio CNN Salta.