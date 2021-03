La foto de Graciela Alfano en bikini sin retoques a los 68 años

Graciela Alfano deslumbró a sus seguidores con una foto en bikini a sus 68 años. La actriz mostró su envidiable figura y sus fan enloquecieron.

Graciela cosechó más de 40 mil likes en menos de dos horas y miles de comentarios. “Hermosa”, “Belleza de mujer”, “La MUJER”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Sin lugar a duda, Graciela Alfano tiene miles de anécdotas e historias y nunca pasa desapercibida en sus declaraciones. Sucedió tras la muerte de Diego Maradona, y recientemente compartió que el Diez le obsequió un costoso pero especial regalo que nunca se quitó tras haber contado que ambos vivieron un fugaz romance.

"Para un cumpleaños Maradona me regaló un brillantito divino. A mí no me gustaba que me regalen cosas y él me preguntaba si lo usaba y le dije que lo acepté porque era educada. Y un día me lo puse y no me lo saqué nunca más, lo tengo puesto en este momento", compartió en diálogo con el programa Enganche, de FM 94.7.

Sobre su vínculo con el astro futbolístico, detalló: "La primera vez que lo vi él tenía 14 años y yo 22. Era chiquito, mi papá lo llamaba ’maravilla Maradona’. Años después él viajó a España y le hicieron una nota donde dijo que estaba enamorado de una actriz argentina, Graciela Alfano. Le preguntaron si le había dado bola y él dijo la verdad, que no. Después nos vimos infinidad de veces".

En ese contexto y tras el fallecimiento de Carlos Menem, Graciela Alfano también recordó su historia de amor con quien fuera el presidente de Argentina durante la década de 1990 y la ex vedette fue duramente cuestionada en las redes sociales por el momento que eligió para hacerlo público, ya que para muchos revelar sus amoríos tras sus fallecimientos fue considerado inoportuno. /Eltrecetv

Mirá la publicación: