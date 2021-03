VacunaGate: “Jamás le quitaría el lugar a quien corre riesgo de muerte”

La vacunación contra el coronavirus sigue siendo tema de preocupación por los salteños, a la espera de poder recibir las dosis que los puedan inmunizar, en medio del escándalo que sacudió al país por el VacunaGate días atrás, siendo ambos temas objeto de debate en la nueva emisión de InformateSalta por Canal 9 Multivisión.

En ese debate estuvo presente la diputada nacional por Salta, Virginia Cornejo, quien señaló que ve la el plan de vacunación “con preocupación, más tras haber escuchado al presidente, son muchas las preguntas que nos hacemos y las dudas más complejas son sobre las vacunas, que significan vida o muerte, volver al colegio, significa muchas cosas”.

Del mismo modo señaló que la preocupación es porque el país reciba la cantidad de dosis que requiere y que se apliquen como corresponde, esto en referencia a la Vacunación VIP. “Esto no debería haber pasado nunca, yo no tengo los 70 pero jamás se me ocurriría quitarle el lugar a quien corre riesgo de muerte, hablamos de mucha improvisación, falta total de moralidad, de conciencia”, aseveró.

“Se estafó con la vacuna, se distribuyó incorrectamente, no se respetaron a las provincias”

Por su parte el medio Antonio Salgado, quien también estuvo en el debate, también opinó sobre el plan de vacunación. “La única posibilidad de que el virus deje de circular es con la vacunación o haber hecho la enfermedad, el 70% de la sociedad debe tener los anticuerpos protectores”, explicó.

Dicho esto destacó que “es buena noticia que tengamos varios proveedores” de las dosis, ya sean las chinas o las fabricadas en India. No obstante recalcó que “la vacuna no es la llegada del Mesías, es una reductora de enfermedad pero no modifica la tasa de transmisión”, agregando como información que “aplicación es recibir una dosis, y para tener una respuesta inmune, necesito dos dosis”.

Quien también se sumó en la mesa fue el periodista Juan Carlos Corbacho, de Orán, quien habló sobre el operativo de vacunación en esa ciudad del norte: “Comenzó como en toda la Argentina, la realidad no es distinta, ya atravesamos el debate de la nacionalidad, ahora aguardamos mejorar la comunicación para tener mejores certezas para nuestros adultos”.

“Estamos más preocupados por nuestros padres, abuelos, seres queridos que son de riesgo”