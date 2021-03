Una amiga de Macarena Blanco sospecha que era obligada por una red de trata

Tras el femicidio de Macarena Blanco, la joven que fue hallada sin vida en un departamento de calle Alvarado al 1700, Adriana Mejías, una amiga de la víctima, conversó con Nuevo Diario e hizo conjeturas sobre lo que la llevó a la muerte.

Hasta el momento, lo que se sabe es que hay 3 detenidos por el hecho, un remisero que sería la persona que la llevaba a trabajar, el encargado del edificio donde la encontraron y su marido, quien trabaja en un supermercado mayorista.

La mujer contó que conocía a Macarena desde hace varios años y que fue su alumna en la carrera Tecnicatura de Facturación de Prestaciones Médicas. De hecho, detalló que la última vez que la vio fue cuando se recibió y fue a buscar su título.

Sobre las versiones que vinculan a la víctima con la prostitución, consideró que las redes de trata de personas son muy inteligentes y saben cómo captar mujeres. Cree que puede haber estado obligada por una de estas organizaciones.

“Creo que saben cómo entrar en la cabeza de la víctimas, porque Macarena es una víctima; una víctima de la trata. Ahora es también una víctima de un homicidio; entonces no hay que juzgarla por si estaba en esta red. Estas redes son muy violentas yo calculo que ella debe haber querido salir de todo esto quizás por eso la mataron”, dijo.

Sin embargo, no fue la única hipótesis que deslizó, también piensa que el marido pudo haberse enterado de la actividad a la que se dedicaba y tuvo una reacción de locura. Pero es solo una elucubración.

“Cuando él vino a verme para preguntarme si sabía dónde estaba Macarena; lo vi totalmente falto de información. Se ve que en su relación no había mucha comunicación, porque él no sabía ni el domicilio de su trabajo, solo me dijo que sabía que todos los días la llevaba un remis y la traía un remis de su trabajo, según él por temor al Covid-19”.

Adriana detalló que se enteró por el marido de Macarena que ella estaba desaparecida. “Vino a decirme que no estaba desde la mañana que no había llegado. El sábado 6 de marzo a las 19.30 de la tarde, se presenta aquí su esposo con su hijo y me pregunta a mí. Lo hice pasar a mi casa y me comentó que Macarena tenía epilepsia y que podía haberse descompensado en la calle”.

En ese momento, comenzaron a llamar a todos los hospitales preguntando por ella, sin ninguna novedad, por lo que le recomendó hacer la denuncia por desaparición de persona. “Llamé al número de Macarena insistentemente hasta que se cortaba y no atendía nadie. El también llamaba y nada”.