El PO denunciará a exintegrantes por usar el nombre del partido

En la mañana de este miércoles se desarrolló una conferencia de prensa convocada desde el Partido Obrero, para conocer no solo que reunieron las adhesiones que le permitirán participar en los comicios principales, sino que denunciarán a ex integrantes por usar el nombre del partido, pese a que ya no pertenecerían a esa fuerza.

La conferencia contó con la participación Pablo López, Cristina Foffani, Claudio Del Plá, Gabriela Cerrano, Carmen Venencia y Gustavo Molina, entre otros, quienes ampliaron los detalles de la convocatoria.

“Hemos conquistado en una intensa campaña de 4 meses las 8000 adhesiones para poder defender nuestros derechos electorales de la militancia y de los dirigentes históricos del PO”, quedando ahora pendiente la tramitación de la personería jurídica, indicó López.

A esto agregó éste trámite es “consecuencia de la usurpación política que hizo el grupo de (Jorge) Altamira, encabezado en Salta por Gabriela Jorge y Violeta Gil; este grupo se apropió del nombre del PO habiendo roto hace casi 2 años” su relación, según denunció.

Es por esto que “nuestro apoderado nacional hizo una presentación a la Justicia Electoral para que cesen este uso indebido del nombre del Partido Obrero, por parte de este grupo en Salta”, adelantó López.

Por otro lado y en vistas del 4 de julio, el integrante señaló que esperan participar “con las posiciones del PO y del Frente de Izquierda”, aunque falta resolver las candidaturas. “Todavía no hemos definido candidatos, el PO está organizándose para discutir esto en Salta, la discusión de las candidaturas estará en función de este Frente”.

“El PO tratará que todo el programa que venimos defendiendo, tenga más voces de la izquierda y se traduzca en el plano electoral”