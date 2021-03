Radio CNN Salta -94.7 MHZ- dialogó con Margarita Meira, referente de la organización Madres de Víctimas de Trata, en el marco del los avances en la causa del femicidio de Macarena Blanco, quien podría haber sido víctima de una red de trata.

“Hoy están los prostíbulos exprés. Secuestran a las pibas por 15 días y después las sueltan, dicen que estuvo con el novio y los jueces corruptos les prohíben hablar. Las chicas no pueden contar lo que les pasó porque son menores, les prohíben hablar. Hay chicas que están muy amenazadas y no quieren hablar. Rescatamos chicas que no quieren denunciar porque estuvieron con narcos muy pesados”, expresó Margarita.

La mujer cuestionó que no pueden contar con los funcionarios de gobierno y se refirió a la complicidad del Estado. “La ministra de género no nos recibe, es una lucha muy dura. La ministra se reúne con los proxenetas y no con nosotros”, reclamó.

La organización Madres victimas de tratas brinda asistencia a mujeres que sufrieron explotación sexual y participa activamente en la investigación de casos de desaparición de mujeres. "Desde que secuestraron a mi hija y la asesinaron, me puse la lucha al hombro. En esos años la trata no existía, estaba muy sola, tenía todo en contra, la justica, los políticos. Yo pensé que la justicia estaba del lado de la gente y ese fue mi error", contó margarita.

"Hoy somos más de 20 mamás, estamos desesperados. No damos abasto, la abogada lleva 11 causas en tribunales, el abogado 5, son 16 causas, todo de manera voluntaria. Hacemos colectas, vendemos pañuelos. Es una lucha dura", dijo la mujer.