Pami Salta negó despidos y contrataciones en planta permanente

Meses atrás InformateSalta estuvo haciendo eco de reclamos hacia las oficinas del PAMI en Salta, reclamos vinculados al despido de empleados de la institución como así la contratación irregular de nuevo personal, entre otras cuestiones.

Al respecto de esa situación, la titular de la entidad en la provincia, Verónica Molina, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde negó las denuncias. “No existen despidos, lo que tuvimos fue el caso de una trabajadora social de SUTEPA que era contratada, se decidió no renovarse su contrato”, aseveró.

Del mismo modo remarcó que “no hay despidos en relación a los empleados del Pami, sino que simplemente no hubo una renovación contractual”. También negó que se haya sumado más personal a la planta del organismo.

“Eso no es verdad, es mentira, se sumó personal pero como contratado, no tienen jerarquía, sueldos importantes, nadie entró por letras altas, son contratados para reforzar la atención porque al tener empleados de edad avanzada no pueden venir a trabajar” y necesitan dar respuesta a los afiliados.

Por otra parte, Molina se refirió en La Mañana de CNN a inconveniente de los abuelos para usar el servicio Más Salud de internación domiciliaria. “Tenemos muchas empresas de internación domiciliaria (en convenio) por toda la provincia y se está evaluando en su documentación aquellas que no se presentaron en tiempo y forma, algunas empresas ya fueron dadas de alta”, dijo la titular quien indicó que para aquellos afiliados que tengan problemas “les damos las alternativas de las empresas en alta”.

Por último comentó que desde Pami aún no tienen intervención en el plan de vacunación contra el coronavirus que se está desarrollando en Salta. “Tuvimos una reunión hará un mes con Adriana Jure (de Inmunizaciones), pero quien hace toda la campaña es la provincia, por ahora solo nos sentamos para diagramar y brindar información”, explicó para concluir.