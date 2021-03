Esteban: "Si el gobernador me pide un paso al costado, no tengo ningún problema"

El ministro de Salud, Juan José Esteban, aseguró por Canal 9 Multivisión que se puso a disposición del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tras la polémica desatada con la vacunación del personal estratégico del Gobierno de Salta.

"Yo estoy acá por vocación de servicio, es un compromiso del alma. Me debo al gobernador y me convocó en la situación grave epidemiológica de la provincia. Si el gobernador me pide un paso al costado no tengo ningún problema" dijo el funcionario provincial.

Además, Esteban consideró que se ha logrado importantes objetivos desde la cartera. "Hasta ahora que lo que hecho como ministro ha sido muy importante para que la comunidad pueda acceder a un personal de excelencia".

Desestimó que no haya sido invitado a la conferencia de prensa del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y aclaró que en aquél momento se encontraba en reuniones referidas a medicamentos oncológicos que son de suma importancia para la provincia.

"Me comunicó @ricardo_villada de la conferencia de prensa, ayer tuve un día muy complicado, nunca supe lo del contenido de la conferencia, fue una jornada importante sobre temas candentes y preocupantes" @EstebanSalud — InformateSalta (@Informatesalta) March 17, 2021

Esteban no descartó una mala interpretación de la resolución N° 2880 y que en ese marco asumía lo que fuera su responsabilidad.

"En lo personal estuve abocado a muchísimos problemas sanitarios que está pasando la provincia y bueno no me asesoraron a lo mejor al respecto. Quizás es lo que tendría que haber sido, dar a conocer en enero los funcionarios que se habían vacunado" @EstebanSalud — InformateSalta (@Informatesalta) March 17, 2021

Finalmente, aclaró porqué se habría considerado personal estratégico a Pamela Calleti, Pablo Outes y Esteban Amat. En primer término, la asesora jurídica lo acompañó en las principales reuniones gerenciales de la cartera. En el caso del Coordinador de Enlace Político, viajaba con la cartera sanitaria a diferentes localidades afectadas. Y Amat por su función en terreno.

"Pamela Calleti estuvo asesorándonos cuando hacíamos reuniones gerenciales, Outes estuvo permanentemente acompañándome a ciertas localidad" @EstebanSalud — InformateSalta (@Informatesalta) March 17, 2021