Cazón insiste en su inocencia: "Todo es mentira, no sé cuál es la motivación"

Más de 50 denuncias en seis años por incumplimiento de deberes de funcionario público, y por lo menos 3 por abuso de autoridad, pesan sobre el fiscal penal Armando Cazón, de Salvador Mazza, quien es investigado por su par de la Fiscalía N°2 del mismo municipio, Rafael Medina.

“Los incumplimientos han llevado nada menos que a la absolución de imputados y liberación de los mismos por delitos graves, algunos, y otros por delitos culposos. Pero sea como sea, ya es un delito doloso por parte del Fiscal haber dejado vencer plazos para que caigan las causas”, supo precisar en el programa Central Policial por CNN Salta -94.7 MHZ-.

Al respecto de esta cuestión Cazón se defendió durante su entrevista con InformateSalta por Canal 9 Multivisión donde anticipó que denunciará a Medina por estas acusaciones, recalcando su inocencia.

“Primero, hay dos cosas que no son ciertas, no es abuso de autoridad sino incompetencia de deber de funcionarios públicos, segundo no dice coima, dice extraoficialmente que habría coimas, lo cual es agraviante por donde se lo vea”, dijo agregando que “es una mentira absolutamente”.

Es por esto que “voy a mandar una carta documento para iniciarle una querella por calumnias e injurias y hacer reserva por el daño moral, no solo a mí sino a mi familia, yo no voy a tolerar que nadie venga a decir cosas cuando nadie, jamás, me acusaron ni podían hacerlo”.

Sobre los dichos del fiscal Medina respecto a las coimas, Cazón espetó que “si yo (le) quiero iniciar un juicio por calumnias e injurias, es porque todo lo que dije se va a traducir en dinero por las barbaridades que dijo, todo es mentira, no sé cuál es la motivación por la cual lo dijo”, manifestó.

“Él va a tener que explicar, iremos a juicio si sostiene lo que dice, soy inocente”