Confidencial con David Leiva: De líder musical a dirigente político

Con tan solo tres añitos empezaba a demostrar sus dotes en la música. Su trayectoria artística lo llevó a recorrer escenarios de distintas provincias y los barrios más populares de Salta, el contacto directo con la gente, con la realidad que viven las familias más vulnerables, lo llevaron a involucrarse desde lo político.

Ex concejal y candidato a diputado provincial fue elegido como líder del partido Memoria y Movilización Social. InformateSalta hizo una entrevista para el segmento Confidencial con para conocer más sobre el hombre detrás del personaje.

Leiva: Nací en castañares, le di el título de la República siendo Juvenil Panda, popularicé el hecho de decirle la Republica porque es un lugar prometedor, de donde salieron figuras artísticas, del deporte: Me tocó se parte de una escuela de música barrial, la escuela Rumbo a la Fama, dirigida por Marta Reynoso Sotelo y su marido. Han sido años muy lindos donde he podido disfrutar de una niñez con amigos, de la mano del deporte, de la música.

JZ: Te vi en un festival que se hacía en la escuela Joaquín Castellano, siendo un niño con un traje, muy bien parado en el escenario ¿cuántos años tenías cuando abrasas la música?

Leiva: Cuando tenía tres años, con mi familia vamos descubriendo este don, mi mamá abuela era cantante afrisonada de tango, mi mama cantaba en el coro de la iglesia y venía con esa inclinación musical desde la cuna.

JZ: ¿Cómo estaba conformado tu grupo familiar?

Leiva: En mi familia no hay una relación sanguínea, mi mamá abuela y mi papá abuelo adoptaron a mi mamá. Mi mamá fue mamá soltera, tuvo un primer hijo que fallece al año, luego viene mi hermanos Sebastián y yo. Una familia trabajadora, mi papá abuelo era maquinista. Yo he encontrado un valor agregado a la libertad de elegir mi camino, siempre con el apoyo de mi familia.

JZ: ¿Cómo era la vida de David Leiva, yendo al secundario y siendo una estrella?

Leiva: Yo siempre agradezco la posibilidad de haber tenido ese contacto desde el cariño, desde el afecto, del acompañamiento de los profes, de aconsejarme, y mis compañeros de traerme a la realidad, de compartir, de disfrutar como uno más.

JZ: República de Castañares, una familia laburante, una familia que se fue ensamblando, una mama sola que luchó por los hijos, el barrio protagonista, la familia Sotelo como adoptiva, la música popular, tu historia tenía que desembarcar en el peronismo

Leiva: Los valores que tienen que ver con la justicia social, con involucrarse con la necesidad y el dolor del otro, que al dolor del otro hay que hacerlo el dolor propio, esos valores los traigo desde mi casa. Entender que mi papá abuelo y mi mamá abuela, no pudiendo tener hijos adoptaron a mi mamá, le dieron un espacio, me dieron la posibilidad de trascender con la libertad de elegir, con el orgullo de ser quien soy, más allá del color de piel, del barrio donde nací, del género musical. Son cosas que hoy a la distancia cuando alguien elije usarlas para ofenderme, a mí me enorgullece, es lo que soy.

JZ: ¿Te discriminaron mucho?

Leiva: Muchos, aún hoy lo sigo viviendo. He podido generar una fortaleza espiritual

JZ: Si pudieras hablar con ese niño que vimos en el escenario con 6 años en el escenario de Villa las Rosas

Leiva: Le diría que hicimos medianamente bien las cosas, que caminamos un camino donde aprendimos, donde escuchamos, donde tuvimos la posibilidad de entender, de generar emociones