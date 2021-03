Confidencial con Candela Correa: “De chica soñaba ser gobernadora”

InformateSalta lanzó una nueva sección dentro de su programa de Multivisión Federal, Canal 9. En esta primera edición de Confidencial estuvo la concejal y fitness Candela Correa quien reveló sus más íntimos deseos y se atrevió a contar que de chica, soñaba con llegar a ser mandataria. Esto es lo que nos dijo:

JMZ: ¿Cande, cuántos años tenés?

Candela: Sabíamos que íbamos a empezar con esa pregunta, tengo 29 años, podría decirte que tengo 23 sería la edad justa, la que más disfruté.

JMZ: ¿Por qué disfrutaste los 23 años?

Candela: Recién me había casado, estaba conociendo otra etapa de mi vida con la convivencia, con el amor, tuve a mi primera hija. Fue una de las mejores etapas de mi vida.

JMZ: ¿Cuántos hijos tenés?

Candela: Dos: una de 6, Isabella y Francisco que tiene 2.

JMZ: ¿Qué te devolvió a ver ser madre?

Candela: Creo que no era un 100% mujer. Con mi hija aprendí muchísimo. Isabella me dio la fuerza para todo en la vida, para arrancar con mi primer gimnasio después de una separación. Después de un fracaso que uno piensa que es un fracaso, pero es un aprendizaje de la vida.

Lo que más fuerza me dio es que mi hija me pidió que le comprara algo y no se lo pude dar y en ese momento me marco y dije “nunca más mi hija me va a pedir algo y no se lo voy a poder dar”.

JMZ: ¿Cande Correa de los 6, 7 años qué quería ser?

Candela: Tenía dos sueños totalmente diferentes: uno que estoy cumpliendo más o menos ahora. Soñaba con ser gobernadora, me inspiraba mucho en Arnold Schwarzenegger, no podía creer que una persona del físico culturismo haya llegado a la política y lo admiraba muchísimo. Otra cosa que quería ser era vedette, siempre me sentí muy segura con mi cuerpo. Por ahí los prejuicios de la sociedad que te dicen que modelés, pero ¿por qué no puedo modelar y dedicarme a la política y ser madre? Voy a hacer lo que se me cante la gana.

JMZ: ¿Sos consciente y cómo manejás el efecto que causas con tu sensualidad, con tu imagen atractiva? ¿qué crees que causas en hombres y mujeres?

Candela: Al principio es como que impacta en la foto y tienen un pensamiento distorsionado que tienen en la realidad. Soy esa mujer sexy, pero esa mujer sexy también es madre, también trabaja, ha pasado situaciones difíciles y se ha superado. Soy un ser humano igual que cualquiera de ellos. Llegan mensajes de admiración, de apoyo tanto de hombres como de mujeres.

JMZ: ¿Hay algo que te rige? ¿Creés en Dios, en el universo?

Candela: En las energías, mucho. Creo que estamos destinados por algo y para algo, nada pasa por casualidad. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Mi madre me lo decía. Estaba por entrar a Tinelli, éramos 15 mil, le mandé a mi madre un mensaje diciéndole que a todas le estaban dando pulseras para pasar de etapa, ella me dijo que me quede tranquila, terminó de escribirme y me pusieron la pulsera y pasé de etapa. Duró un mes el casting, en la última etapa nos llamaron a todos y estaba todo arreglado. Ahí vos decís, “carajo, está todo arreglado en todos lados”. Cuando gané las elecciones, con las hormigas, o con lo que sea y diga lo que diga la gente, yo gané por mí misma. No tuve arreglo, no tenía una estructura política ni nada. Eso fue más satisfactorio como mujer, decir “esto no está arreglado, este es un logro mío”.

JMZ: Cande Correa ha cumplido con la tarea porque le pedimos que traigan un elemento, algo con lo cual se conectan. Vos trajiste un objeto: una agenda, un diario. Contanos por qué

Candela: Está medio viejita ya pero esta agenda tiene nombre, se llama “Volar”, porque en realidad es un libro que escribí. Comencé escribiéndoselo a mi hija cuando estaba embarazada. Fue mucho el cambio que yo sentí, sentía que estaba naciendo otra Candela, saliendo a la vida la mujer que tenía adentro y lo escribí paso por paso lo que iba sintiendo y lo terminé cuando lo tuve a mi bebé. Me gusta mucho escribir, escribo lindo. Es un libro que me marcó muchísimo, espero sacarlo algún día.

JMZ: Para el cierre vamos a hacer un ping pong.

JMZ: ¿Por quién te sentís referenciada?

Candela: No tengo referente

JMZ: El dinero, ¿cuán importante es en la vida?

Candela: 30%.

JMZ: Lo dijiste como una financista....

Candela: A mí me enseñaron de que con los hijos no se necesita dinero, se necesita amor. Pero hay que pagar la casa, lo que comen y es importante el dinero.

JMZ: La fama: ¿cuán importante es para vos?

Candela: Cero y es algo que quiero aclarar porque siempre dicen que soy famosa y no, no soy famosa.

JMZ: ¿Tu mayor belleza?

Candela: ¿Físicamente o por dentro?

JMZ: La que vos quieras elegir

Candela: No sé… ¿mi corazón? Jajaja amo mis piernas.

JMZ: En la intimidad, Cande Correa ¿es de tomar la iniciativa o espera a que la pareja tome la iniciativa?

Candela: Depende de cómo se dé, pero yo no tengo problema en tomar la iniciativa.

JMZ: ¿Fantasías?

Candela: Creo que no tengo. Ya cumplí todas mis fantasías.

JMZ: Si te encontrarías hoy con la Cande de 6 años, ¿qué le dirías?

Candela: Le diría “gracias” y que no deje la chispa loca esa que tiene porque siempre fui así.