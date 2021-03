Turismo: “Esperamos paliativos para desarrollar la actividad después de Semana Santa”

Se acerca Semana Santa y las expectativas puestas por parte del sector turístico son altas. Según las celebraciones católicas, este año el Viernes Santo, fecha no laboral, coincide con el día del Veterano y Caídos de Malvinas, que se conmemora el 2 de abril, por lo que tendremos un fin de semana largo.

A medida que se aproxima la fecha, el sector dedicado al turismo acerca sus ofertas que redundan en opciones de turismo dentro del país debido a las restricciones que hay para viajar fuera del país y que podrían recrudecer en las próximas horas.







En este sentido, Carlos Eckhardt, Presidente de la Cámara de Turismo, dialogó con radio CNN Salta donde se mostró preocupado por la realidad del sector, que aún no logra recuperarse de la debacle que acarreó la cuarentena.

“Estamos viviendo momentos difíciles, con expectativas de que lo que pasó en enero y febrero y semana santa (que tiene buen nivel de demanda) se pueda replicar con mayor frecuencia”, indicó en La Mañana de CNN. A esto, sumó que el sector fue y es uno de los que más nivel de responsabilidad social mostró durante la cuarentena.

“El turismo es una actividad cíclica y estacional con temporadas bajas, medias y altas: la más compleja es la que viene después de Semana Santa y hasta julio. Esperamos encontrar paliativos para desarrollar la actividad”.



Más allá de las proyecciones que el sector tiene sobre Semana Santa, Eckhardt dijo que al menos deberán pasar al menos dos años para poder hacer un balance económico. “Ninguna industria que no tenga regularidad de demanda podrá tener una oferta contenida. Sin previsibilidad no hay sustentabilidad”, explicó Eckhardt añadiendo que “los fines de semana largos no pueden marcar el resultado de una actividad que para ser sustentable tiene que ser previsible”.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, Carlos Eckhardt, Presidente de la Cámara de Turismo de Salta. "La parte más compleja es después de Semana Santa y hasta julio, esperemos poder encontrar paliativos para que la actividad vuelva a ponerse de pie" — CNN Salta (@CNNSalta) March 22, 2021

Recuperarse de la caída

Dentro de las políticas que se instrumentaron para paliar la situación del sector, tanto Nación como Provincia, el presidente de la Cámara de Turismo manifestó no estar de acuerdo con la instrumentación de algunas de ellas e insiste en que no se cumplieron compromisos asumidos meses atrás.

“En lo que a Nación refiere, no son créditos inclusivos, son créditos con condiciones anómalas”, dijo Eckhardt añadiendo que tampoco comparte ciertas medidas adoptadas a nivel provincial.

Fuera de esto, reclama que la Ley de Emergencia “ponía marcos de contención en los costos fijos o servicios públicos, esto fue por seis meses, con compromiso de renovarlo otros 180 días más, pero estamos a marzo y eso no ocurrió”, explica el empresario.

Para finalizar, Eckhardt indicó que estiman haber perdido “unos 20 mil puestos de trabajo que difícilmente se puedan recuperar en menos de dos años”.