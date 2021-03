Aguaray: Su hijo es violento, tiene psicosis y teme que la mate

Una difícil situación está viviendo una madre de la localidad de Aguaray quien está pidiendo la internación psiquiátrica para su hijo, el cual es adicto a las drogas, poniéndolo violento, con episodios de ataques y agresiones incluso contra su propia madre.

Celestina es el nombre de esta mujer quien, en diálogo con el medio VideoTar, contó la situación de su hijo Jesús de 20 años. “Tiene problemas con las drogas, consumió ya distintas clases de droga que peor le hizo a la psicosis, es muy agresivo y muy malo”, contó primeramente.

Del mismo modo comentó que ella ha sido víctima de varios ataques violentos de su hijo. “Él decía que tenía que matarme, me corrió una vez por un camino, me corre con el machete, varias veces lo hizo” contó la mujer diciendo que, cuando no podía atacarla, mataba animales.

Ahora su hijo está internado en el hospital de Tartagal desde el 28 de diciembre pero desde el nosocomio le informaron que ya está en condiciones de recibir el alta. “Me dijeron que está bien y no es así, está medicado, pasivo pero todavía alucina, me dicen que está para el alta y me lo querían entregar pero dije que no me voy a hacer cargo de él, busco que lo traten en un psiquiátrico”, aseveró.

Si bien también estuvo preguntando para que sea internado en el hospital de salud mental Miguel Ragone de Salta Capital, no habría tenido suerte con conseguir que lo traten. “Tengo miedo que mate a alguien, por la droga, por la enfermedad, no es un chico normal, yo busco ayuda para él pero si no me hace algo a mi o hace algo en la calle, lo pueden matar”, subrayó la mamá.

“Cuando iba a 6° la agarró a una maestra de la garganta, y a otro maestro también le pegó”