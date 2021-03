VIDEO: Así fue la reapertura de las oficinas de Edesa para la atención presencial

Este jueves tuvo lugar la reapertura de las oficinas de EDESA en la ciudad de Salta y en toda la provincia, para retomar con la atención presencial de sus usuarios bajo la implementación de protocolos sanitarios y turnos web.

Al respecto InformateSalta estuvo visitando las oficinas centrales de EDESA para poder compartir cómo fue el regreso de la atención presencial, como así de los usuarios retomando sus dirigencias ante la empresa.

“La atención de las oficinas será de 7 a 11 para trámites comerciales y de 7 a 13 para el pago de facturas”, manifestó Jorge Salvano, gerente de Administración y vocero de EDESA quien agregó que “en el caso de las oficinas más grandes como Orán, Tartagal, Capital, Güemes, Metán y J. V. González, la atención será con turnos previos tramitados por la web”.

Sobre este punto pidió a la gente que se dirija al sitio virtual de la firma para poder reservar su turno para poder cumplir con los protocolos y limitar la masividad de personas en las oficinas. En caso de no reservarlo, la excepción será para “casos particulares, personas mayores o no familiarizadas con las herramientas web, que no pudieron ingresar”, comentó Salvano.

“Pedimos que saquen el turno web”

A esto comentó que, al llegar a las oficinas, los salteños deberán cumplir con los protocolos sanitarios implementados por la pandemia, colocándose alcohol en gel en los ingresos o siguiendo los sentidos de circulación marcados en el piso, por ejemplo.

Además continuarán vigentes los canales de atención virtuales, en los cuales los usuarios podrán seguir consultado o pagando facturas, concretar dirigencias de moratoria, entre otros. “En forma presencial se está asegurando la atención conforme al flujo de la gente, y hay personas que están trabajando en home office para atender los reclamos virtuales”, recalcó Salvano.