Jorgelina Colque: “Mi hija llegó sin vida y en el hospital la reanimaron”

Jorgelina Colque, la joven de 26 años que fue embestida el lunes pasado cuando se trasladaba en una motocicleta junto a su prima por una persona que se dio a la fuga, continúa internada en grave estado en el Hospital San Bernardo.

En diálogo con el programa Central Policial de CNN Salta 94.7, Liliana, su mamá, aseguró que su hija llegó sin vida al nosocomio y allí la reanimaron. “Está muy grave, en coma inducido, mi hija está peleando por su vida. El problema es crítico, sufrió golpes muy fuertes en la cabeza, tuvo una cirugía de más de cinco horas”, dijo.

La mujer contó que el lunes después del mediodía Jorgelina salió de dar clases en la Biblioteca Pública, donde estaba trabajando, y pasó a buscar a su prima que trabaja en la zona donde ocurrió el siniestro vial. “Mi sobrina contó que alguien las chocó y siguió de largo, las dejó ahí, no se todavía si es un auto o una camioneta”, indicó.

En este sentido, hizo un especial pedido a quienes sufren un siniestro vial. “Cuando pasa una situación así por favor hay que quedarse a ayudar porque en juego está una vida, hoy me tocó a mí pero mañana le puede tocar a cualquiera de ustedes, nadie está exento de nada. Es de ser humano quedarse a ayudar, no la pueden haber dejado tiradas como las dejaron, mi hija llegó al hospital sin vida, acá la reanimaron. Eso no tendría que pasar”, sostuvo.