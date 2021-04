Educación, vivienda, salud y conectividad, los ejes de la obra pública 2021

Tras abrir el 160° Periodo de Sesiones, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz trazó el lineamiento de su segundo año de gestión. Su ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, explicó en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta) los alcances de cada una de las obras.

“En términos de presupuesto, hay un aumento del 205% con respecto al año anterior, eso marca como política de estado una definición en la importancia que tiene a infraestructura e ir avanzando en la postergación en termino de salud, educación, seguridad” indicó el funcionario provincial.

Los cuatro pilares de la obra pública en Salta son: los fondos nacionales, los fondos provinciales, el financiamiento internacional y la actividad privada.

En cuanto a obras viales, Salta tiene el compromiso de Nación de pavimentar dos tramos de la ruta nacional 51, dos tramos de la ruta nacional 40, el financiamiento para la ruta provincial 35 – vinculo hacia La Candelaria desde la ruta nacional 9 -.

“Tenemos el compromiso de financiamiento del nuevo puente de Vaqueros y de la circunvalación sobre el mismo Vaqueros que aparece sobre el rio Wierna y que facilita una gran descongestión” destacó Camacho en Sin Vueltas de InformateSalta.

La circunvalación oeste y la resolución el nudo en la ruta 28 es también un compromiso del gobierno provincial. “Es una obra esencial para mejorar las condiciones de conectividad de la Capital, también y hablando de este concepto federal en los próximos meses se firmará el acta de inicio de obra de la ruta provincial 86, Tartagal – Tonono”.

Dicha obra, según el ministro de Infraestructura, cumple una doble función: reflejar la visión del gobierno provincial porque va a mejorar la cuestión productiva que hay en la zona, y al mismo tiempo dar una alternativa para las comunidades que están a lo largo de esta ruta, mas de 30, que hoy quedan incomunicadas por problemas de transitabilidad” señaló.

Salud

Las obras de agua y saneamiento son proyectos fundamentales para este gobierno. Junto a ENHOSA se realizarán obras de electrificación, tres pozos de agua.

“Mediante acueductos se irá distribuyendo agua segura en cada una de las comunidades, ese concepto extrapolado a toda la provincia nos permite que la firma realizada con el ENHOSA o aportes del gobierno provincial ir avanzando en igualar las condiciones de vida de los salteños”.

Otra gran inversión se realizará en los tres hospitales cabeceras del interior de la provincia: Tartagal, Orán y Joaquín v González; al tiempo que se sigue trabajando en Metán, La Poma, General Morillo.

“En el marco del financiamiento internacional aprobado, el crédito de 28 millones de dólares va a permitir que el hospital San Bernardo vuelva a ser líder en la región, en términos de eficiencia con una obra de mas de 11 metros cuadrados, que incorporara y terminara adecuando un hospital de excelencia que no solo es para Capital sino para todos los salteños” dijo en Sin Vueltas de InformateSalta.

A partir de este lunes se publicarán las tres primeras obras de 80, firmadas con el ENHOSA, “que muestran esta visión federal del gobierno, lo que publicamos en la red de la misión chaqueña, toda una red de agua nueva, una red de agua en Santa María muy cerca de Santa Victoria, y también una red de agua en Quebrachal, significa una inversión de $2400 millones en términos de agua y saneamiento” agregó el ministro.

Viviendas

Sergio Camacho reiteró que Sáenz logro un convenio de 2500 viviendas con Nación, además de recuperar planes que se habían caído por 800 viviendas. “Este año se iniciará la construcción e 3300 viviendas nuevas, si tenemos presente que Salta no recibía ningún cupo de viviendas desde el 2017 creo que esto lleva un aliciente. No va a resolver inmediatamente el déficit, pero si inicia un proceso que a lo largo del año apuntamos a cubrir el déficit no solo con viviendas sino también con el acceso de lote”.

En este sentido, el funcionario provincial adelantó en Sin Vueltas de InformateSalta que se trata en el Congreso Nacional la transferencia de dominio de las tierras que están ubicadas en la conocida recta de Cánepa en Cerrillos, 103 hectáreas, que permitirán incorporar directamente al Plan Mi Lote más de 700 terrenos.

“Cubrirá a la gente que no tiene posibilidad de acceder a una vivienda pero sí a un lote con infraestructura y evolucionar desde ahí como el primer paso para consolidar su familia y convertir en un hogar la vivienda o el lote”.

Educación

Los proyectos de obras estarán abocadas a las instituciones que concentran el 50% de la matrícula en Capital y el Interior. “Va a permitir la construcción de aulas nuevas en aquellas escuelas que su matricula se vio incrementada. Hay un dato que es revelador, Salta tiene alrededor de 1000 escuelas, pero hay 117 escuelas que concentran mas del 50% de la matrícula, son las históricas, tanto en Capital como en el interior, hace muchísimos años que no se hacen obras en estas escuelas, ni mejoras” indicó Camacho en Sin Vueltas de InformateSalta.

Finalmente, el ministro de Infraestructura indicó como fundamental la construcción de espacios para la realización de actividad física en el norte provincial. “Es muy importante sobre todo para el norte de la provincia donde las altas temperaturas hacen que ponen en riesgo la posibilidad de hacer educación física, el izamiento de la bandera, con el cerramiento de los patios, la generación de cubiertas en los patios que permitan mejorar la condición de toda una temporada de calor”.