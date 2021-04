La mirada de la oposición de la Apertura de Sesiones 2021

A partir de esta semana inicia la actividad legislativa de la Cámara Diputados y Senadores de Salta. El diputado provincial por Orán, Iván Mizzau, en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30, por Somos Salta) se mostró crítico ante el mensaje del gobernador Gustavo Sáenz.

“Me hubiera encantado estar de manera presencial pero no perdimos la ni un segundo la atención en el discurso del gobernador. Era un momento crucial el escuchar primero que es lo que se había realizado y segundo que es lo que se tiene proyectado durante este periodo. Lamentablemente he visto un gobernador nervioso” sostuvo el legislador.

Agregó que Sáenz se mostró poco claro al emitir su discurso el pasado 1° de abril. “En Orán hemos empezado a recibir mensajes de distintos sectores de que no era cierto lo que estaba diciendo el gobernador” sostuvo mencionado que el sector docente y trabajadores de salud contradijeron las cifras anunciadas.

Mizzau destacó que el apoyo de Nación es indispensable para la provincia en materia de obras. “El mensaje ha mostrado claramente que hay un brazo de Nación que viene articulando y que viene fortaleciendo la provincia” dijo, al tiempo que cuestionó que las obras no se han visto en el Interior como debería ser ya que el 75% de los fondos son nacionales y solo el 25% son provinciales.

“Trato de ser esperanzador y buscar en algún punto una luz de esperanza, y que realmente en lo que va de este año que se empiece a concretar y que esperemos que sea mucho mejor este año”.

Hospital San Vicente de Paul

El diputado provincial por Orán, Iván Mizzau señaló en Sin Vueltas de InformateSalta: “lamentablemente sigue teniendo muchísimas necesidades y veo un ministro de salud que no ha aprendido de la situación que hemos vivido anteriormente, la falta de insumos, los vecinos siguen haciendo colectas para poder fortalecer el sistema sanitario, profesionales y no profesionales reclamando sus haberes, creo que no ha quedado claro la situación que se ha vivió en Orán”.

Por esto, el legislador espera que los anuncios se puedan concretar a la brevedad, porque “estamos a nada de que vuelva a estallar la situación en el norte de la provincia”.

Reforma Constitucional

Mizzau también fue crítico con las modificaciones en la carta magna provincial, impulsada por Poder Ejecutivo. Si bien asegura estar de acuerdo con la limitación de mandatos, consideró que se perdió una oportunidad histórica de avanzar en temas de derechos.

“Va a ser una reforma exprés en su tratamiento, es un acontecimiento histórico y que debería haberse tratado como tal” explicó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Temas como la violencia de género, la salud pública, el acceso al agua deberían haber sido incluido para su discusión. “Lamentablemente se ha limitado a temas políticos, que no está mal, la limitación de mandatos porque uno cree que debe haber una renovación, pero creemos que a la gente también teníamos que llevarle soluciones a muchísimas otras problemáticas. Me parece que ha sido una reforma exprés que no ha tratado los problemas de la gente sino los problemas de los políticos” concluyó.