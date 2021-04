Casos de COVID-19 en Iruya: “La situación que vive el pueblo es preocupante”

La situación epidemiológica de Iruya parece no dar descanso. La última semana, la localidad registró 27 casos positivos de coronavirus. Por la densidad poblacional, la situación epidemiológica es compleja.

Recordemos que esto motivó una visita por parte del presidente del COE, Francisco Aguilar, quien a partir de esta visita, analizó el estado del hospital local y garantizó la instalación de un generador de oxígeno en el lugar.

Ante este contexto, el senador por Iruya, Walter Cruz, dialogó con La Mañana de CNN explicando que dentro del departamento se dan dos situaciones diferentes: la de las comunidades aledañas y la del propio pueblo.

“Con las comunidades se tomaron medidas para persuadir a la gente a que no baje al pueblo”, explicó el senador Cruz, añadiendo que se avanzó en hacer testeos rápidos a los docentes que entran y salen del pueblo y las comunidades. Diferente situación es la que marca sobre el centro de la localidad.

“En el propio pueblo es otra situación, hartamente preocupante, tal es así que el COE tomó medidas para velar por Iruya”

Para el senador, no hay una conexión estrecha entre este brote que atraviesan con la actividad turística, aunque reniega de la conducta de ciertos visitantes: “El movimiento turístico para Pascuas fue masivo, como siempre pasa en Iruya, nos preocupa que los turistas no cumplen los cuidados que hacemos con tanto esfuerzo, pero no podemos asegurar que entró por el turismo”.

Nuevos casos y traslados

“Ayer salieron más casos positivos. De los testeos rápidos hubo 14 positivos”, explicó el senador Cruz ante CNN Salta. A esto añadió: “El panorama es incierto, entendemos a las autoridades provinciales y sabemos que estas cosas son irremediables y van a pasar”.

Para finalizar, el legislador aseguró que se están por trasladar 10 profesionales de salud para reforzar el equipo de trabajo del hospital, y también para llevar insumos.