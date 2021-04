Su ex le habló por Tinder y ella lo fulminó con una sincera y dolorosa frase

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus las redes sociales se potenciaron y la comunicación se realiza de manera virtual. El distanciamiento y otros medidas vigentes que evitan los contagios dificulta la vida social.

Aquellas personas que están solas y buscan pareja utilizan las aplicaciones de citas para encontrar su media naranja. Tinder es la aplicación líder para conseguir pareja en Argentina y en todo el mundo.

Antes de comenzar la aplicación hay que completar gustos y preferencias para poder hacer “match” con la persona indicada. Algunos utilizan su nombre y otros prefieren usar un alias para pasar desapercibidos.

La historia de una joven española soltera, Laura, se volvió viral luego de compartir una conversación con su ex. La usuaria @vonderluehe escribió: “hice match con mi ex en Tinder y esto fue lo que pasó”.

En el tweet publicó una captura de la conversación que tuvo con su ex pareja luego de reencontrarse en la aplicación de citas. “Desde cuando sonreis en las fotos” le escribió el joven. Y Laura sin dudar pensó una frase sincera que sabia que iba a generar polémica.

“Desde que no estoy contigo” respondió y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Algunos criticaron la manera “infantil” de responderle al joven pero otros la felicitaron por la original frase que utilizó con miles de emojis.

Si bien Laura y su ex ya no son novios, la joven tuvo que explicar que la conversación fue parte de un juego: “mi ex y yo nos llevamos bien, de hecho si nos dimos match fue por eso. Es una coña como miles de las que nos hacemos, no busca ridiculizar a nadie”

Por otro lado, para poder conseguir pareja en Tinder, Martin Rieznik explica en el video cuales son las maneras de conseguir pareja en la aplicación.

