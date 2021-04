Piden dar marcha atrás con un reconocimiento a Pablo Rangeón, acusado de abuso

En la última sesión del Concejo Deliberante, la edil Romina Arroyo, manifestó que presentará un proyecto para dejar sin efecto una resolución aprobada por el anterior cuerpo deliberativo a través de la cual se reconocía la labor del productor de modas, Pablo Rangeón, hoy detenido e imputado por denuncias de abuso sexual.

La concejal recordó que en aquel momento no acompañó el proyecto, que salió de la Comisión de la Mujer, y que durante su tratamiento solicitó que vuelva a comisión hasta tanto tener sus antecedentes. Sin embargo, sus pares siguieron adelante y lo aprobaron.

“El autor, que no me parece mencionarlo, porque quizás desconocía lo que sucedió después con el señor Rangeón como muchos que acompañaron, decía que formaba personas, a niñas de nuestra ciudad, que tenía compromiso social, que su trabajo merecía distinción, que no solo era director de una escuela, sino que llevaba adelante un equipo donde intervenían personas capacitadas”, expresó.

En este sentido, Arroyo consideró que por la situación actual y las gravísimas acusaciones por violencia de género contra Rangeón, resulta necesario dar marcha atrás con aquel reconocimiento.