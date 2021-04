Buscan optimizar el pago de infracciones a las normas sanitarias por el COVID-19

El procurador Abel Cornejo recibió este lunes al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, el secretario general de la Gobernación, Matías Posadas y el presidente del COE, Francisco Aguilar. Repasaron la situación sanitaria por coronavirus, las acciones preventivas y la aplicación de normas contravencionales para evitar el avance del COVID-19.

Durante el encuentro, los presentes plantearon la necesidad de generar herramientas que garanticen y mejoren el cumplimiento de pagos de infracciones contravencionales, porque la sanción económica podría ser una de las formas más efectivas de lograr aprendizaje sobre las consecuencias de infringir las normas, en el marco de la delicada situación sanitaria actual.

Según relevó el Poder Ejecutivo Provincial, la recaudación por esas multas es muy baja. “Las normas existen, pero el pago efectivo de las multas es muy bajo”, precisó Posadas, quien consideró que al esfuerzo de la Policía de la Provincia, en coordinación con el Ministerio Público, hay que otorgarle mayor efectividad.

Las acciones para lograr mayor eficiencia en el pago de multas, se discutirán en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Legislativo y podrían lograrse a través de la modificación legislativa del Código Contravencional, en el artículo pertinente.

Sobre el cuadro sanitario, el presidente del COE, Francisco Aguilar, advirtió que los jóvenes que se reúnen, generan un foco de contagio muy grande, especialmente porque muchos son asintomáticos y llevan el virus a sus casas.

“Contagian a madres, padres, abuelos y otros, quienes son personas mayores con riesgo de contraer la enfermedad COVID-19, en su forma grave. Los protocolos no existen más y los jóvenes se cuidan menos todavía”, advirtió el especialista.

“El sistema debe ser más adecuado y eficiente para la aplicación y cobros de multas, porque aunque no me gusten, no nos dejan opción. Ya insistimos en el mensaje, la comunicación es permanente e insistente y las normas no se respetan”, señaló.