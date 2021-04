Juzgan a exconcejal por narcotráfico: Ya condenaron a su hermano pero está libre

Es noticia el juicio que se lleva adelante contra el exconcejal de Salvador Mazza, Mauricio Gerónimo, acusado de integrar una organización criminal que intentaba ingresar 267 kilos de cocaína desde Bolivia al país.

A la espera de su condena, la cual se concretaría este 16 de abril, sube a escena la situación de su hermano, Sebastián Gerónimo, quien fue identificado como uno de sus supuestos cómplices y ya fue condenado en la causa pero continúa en libertad, pese a la sentencia de 9 años de prisión que recibió.

Fue el mismo Sebastián Gerónimo quien habló con Central Policial por CNN Salta -94.7 MHZ- de su situación, pero también apuntó contra los fiscales que investigan el caso y se autodefinió como un perejil.

“El tribunal me dejó el libertad porque la sentencia todavía no está firme. Yo la estoy apelando a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no me dio una respuesta. Siempre se dio una mala información, no hay nada comprobado”, manifestó.

La novedad sorprendió al fiscal federal Carlos Amad, quién había ordenado la inmediata detención de Gerónimo tras la sentencia. Amad confirmó a Central Policial que la condena contra el hermano del exconcejal de Salvador Mazza está firme.

“Yo pedí su inmediata detención y el Tribunal Oral pidió informes a la Cámara de Casación Penal para ver si no habían interpuesto un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia”, señaló agregando que “si lo hicieron, la Cámara tiene dos opciones, conceder o rechazar el recurso. Hasta ahora no se si ha pasado, porque no me notificaron de nada. Me llama la atención que este libre. Sebastián Gerónimo es culpable", sentenció.