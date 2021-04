Sostienen que el nivel de contagios en las escuelas de Salta es bajísimo

Tras la decisión del Comité Operativo de Emergencia (COE) de continuar con la “presencialidad cuidada” en las escuelas, Roxana Celeste Dib, secretaria de Gestión Educativa, en diálogo con CNN Salta, brindó detalles de los indicadores de contagios en el ámbito educativo.

Según explicó, hasta el momento solo un 0,11% de estudiantes de toda la provincia dio positivo o se encuentra aislado, mientras que en el caso de los docentes la cifra asciende al 1.23% y al 1.25% para el personal no docente, que incluye al área de maestranza.

En vista de ello, aseguró que se mantienen las clases presenciales porque están dadas las condiciones para que los estudiantes continúen bajo esa modalidad. “Es algo que definimos entre todos, trabajamos de manera intersectorial con epidemiología, con salud, con el área de vacunación, estamos constantemente trabajando juntos”, manifestó.

Dib insistió que no se puede comparar la realidad del AMBA con Salta porque los contactos y las situaciones son distintos. “Esa no es nuestra realidad en este momento, lo que no quiere decir que esta realidad no cambie, si en algún momento se definiera que en alguna localidad tenemos que estar dos semanas en virtualidad, no por eso, va a tener que aplicarse en toda la provincia”.

Bajo esa lógica, pidió responsabilidad a padres y estudiantes. “En el primer día de clases muchos largaron con el último primer día de clases, es una fiesta enorme, donde están todos los chicos, donde al haber alcohol también consumen de la misma botella, se pasan la botella, ahora estamos pidiéndole por favor que no hagan la presentación de camperas y de remeras que se está dando en toda la provincia”, reclamó.

Sobre la importancia de la presencialidad, dijo que no en todos los hogares hay alguien que pueda colaborar con los aprendizajes de los estudiantes. “No todos nuestros estudiantes tienen un lugar donde poder estar tranquilos para llevar adelante su actividad pedagógica, eso si lo tiene la institución educativa”, sostuvo.

“La verdadera justicia social e igualdad de oportunidades se adentro de la institución educativa porque es allí donde todos tiene las mismas posibilidades de aprender”

Por último, volvió a pedir encarecidamente colaboración para poder sostener esta presencialidad. “Eso es una corresponsabilidad de todos, si yo no tengo que salir y de repente salgo, y no tengo que hacer un festejo y salgo, entonces de alguna manera no estoy colaborando dentro de lo que me corresponde como ciudadano”.