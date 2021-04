Socco Viviendas se renueva para vos

Pensando en sus clientes, Socco Group se reinventa para satisfacer las nuevas necesidades del sector inmobiliario. Por ello, vienen realizando una fuerte inversión económica en materia de equipamiento, siendo la única empresa salteña con equipo de fabricación de machimbre y cabañeros, lo que representa una mejora considerable en la calidad de las viviendas.

Por otra parte, en materia de salud, Socco Group demuestra su compromiso con sus clientes lanzando de serie de viviendas a prueba de protocolo Covid-19, con aparatología de desinfección de ambientes, cabinas de ozono con luces UV tipo C, utilizando equipos de última tecnología autónoma o asistida. Este innovador sistema estará disponible para todos los clientes que obtengan su turno desde el mes de junio.

En este sentido, el presidente de Socco Group, afirmó su compromiso con los clientes que los eligen día a día, brindando su servicio y provisión de equipamiento totalmente gratuito. “Entendimos que es indispensable ser más responsables con el cuidado de la salud”, expresó.

Para conocer más detalles, InformateSalta compartió una entrevista con Facundo Córdoba, presidente de Socco Group en la que recordó sus inicios y aquellos valores que los trasladó para que sean los valores que definen a su empresa.

“Aprendí que debemos ser más solidarios”, comenta Córdoba y recuerda: “Nuestros orígenes son muy humildes, yo mismo vengo de una familia donde dormíamos 6 hermanos en una misma habitación, en una casa hecha de adobe que nos prestaba un tío, mientras comíamos en comedores comunitarios y convivíamos con otros niños en peores circunstancias que las nuestras. Desde ahí mi madre me inculcó que debemos ser solidarios con quienes menos tienen, y eso me enseñó a ser agradecido con la vida”.

“Desde Socco apostamos a seguir mejorando y ayudando a las personas que vienen con sus pedidos de viviendas, como también asistir los comedores comunitarios en la región donde operamos”

“A nosotros nadie nos regaló nada. Trabajamos gran cantidad de horas todos los días y nos sacrificamos por seguir avanzando. Somos una gran familia que se llama Socco y que vino a dignificar el acceso a la vivienda y mejorar el standar a nivel regional y a posterior nacional”, añade Córdoba.

Compartimos con nuestros lectores la entrevista completa:

¿Qué te motivó para fundar Socco?

Bueno, la verdad no fue sencillo. Todo comenzó en un momento muy feo de mi vida, de la cual estuve a un salto del suicidio. Sufrí mucho: dormía en el piso en una pieza de 2x2 con mi hija durmiendo en mi pecho para que no tomara frío. Fui estafado por unas personas en la ciudad de Córdoba, perdiendo todo por lo que había trabajado en mi vida. Tal fue el fracaso que me quedé viviendo en la calle y fue en esta ciudad que un día me vi con mi hija Nicolle durmiendo en la terminal de colectivo. Ese día fue fatal, lloré a más no poder y no podía comprender en mi cabeza por qué me había equivocado tan feo. Fue ese gran fracaso el que me hizo jurar que ningún otro niño volviera a pasar con su familia por lo mismo. Fueron mis primeros pasos donde construía a pedido de gente de Tartagal, donde teníamos como oficina una mesita en una estación de servicio, donde yo mismo a mano hacía los planos, donde íbamos con mi hija a levantar las casitas. Desde ese día a hoy, pasaron personas grandiosas que permitieron a Socco convertirse en lo que es hoy.

¿Cuál creés que es la clave del éxito que tienen y cómo lo lograron?

No es fácil trabajar en una economía como la argentina, pero muchas personas confían en nosotros día a día y mi forma de agradecer es no hacer viviendas caras sino accesibles para todos. Trabajo con amor y convicción, por eso el dinero no es algo que me motive, va mucho más allá. Sobre Socco se dijeron muchas cosas, pero nosotros demostramos con hechos que cumplimos, nos armaron escraches en redes para desprestigiarnos y sin embargo nosotros seguimos construyendo y creciendo, tal es así que somos una de las pocas empresas que sigue invirtiendo en su provincia.

¿Por qué cambiar si el éxito los acompaña?

Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no triunfan es la perseverancia y la calidad en sus productos. Por eso mismo, trabajamos día a día en tratar de mejorar cada vez más. Cuando por ejemplo miro las primeras casas que hemos entregado y las comparo con las que entregamos hoy en día noto que el cambio es abismal. Por eso nos reinventamos… para demostrar que aquí estamos y que seguimos mejorando. Es reconocer errores, aprender de ellos para ser mejores y seguir mejorando.

¿Qué nuevos horizontes tiene por delante Socco?

Dentro de unos meses lanzaremos Socco Salud, que será para asistir a todas las clases sociales de forma accesible. También lanzaremos una Social Card, ofreciendo una tarjeta de alimentos con descuentos para nuestra gente. Con esto podremos conectar a la gente con los mejores precios en mercadería de primera necesidad a costos mayoristas. Pienso en la economía familiar de las madres jefas de hogar y en lo difícil que la deben estar pasando.

¿Tenés algún motor personal que te impulse a seguir?

Todo lo que hago es en honor a mi madre que me mira desde el cielo. También en agradecimiento a mi hija Nicolle que con 4 años de edad fue un motor que empujó la construcción de esta empresa. Es todo gracias también al equipo de trabajo, que contra todas las circunstancias, todos los días vienen a trabajar y ayudan a todos los que tocaron nuestra puerta.