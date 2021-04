Protesta de manteros en pleno centro provoca caos en el tránsito vehicular

Un grupo de manteros y vendedores ambulantes se manifiestan en la esquina de calle Ituzaingó y avenida San Martín, piden ser atendidos por autoridades municipales ante la amenaza de sacarlos de las peatonales y zonas céntricas. La protesta se lleva a cabo en un horario pico, provocando el desvío de autos y colectivos que circulan por la zona.

Miguel Ángel, uno de los voceros de los vendedores ambulantes, señaló que la manifestación fue convocada “por razones que el municipio quiere erradicar a los vendedores ambulantes y manteros. Nosotros vivimos de esto, vivimos el día a día para llevar alimento a nuestros hogares. Protestamos ante la falta de respuesta de la señora intendenta y al salir públicamente a decir que está en una mesa de trabaja para erradicar a los vendedores ambulantes".

El comerciante señaló en Todo Salta Noticias que esperan que haya espacios de dialogo, “que se haga un censo para que podamos seguir trabajando. Durante la pandemia pasamos hambre porque no teníamos cómo trabajar y como llevar el sustento a nuestros hogares. Nos vamos a quedar hasta que nos ofrezcan una mesa abierta para dialogar con quien corresponda, enfrentamos el hostigamiento de la policía, nos quieren decomisar la mercadería, no somos delincuentes, si tenemos que pagar impuestos o un canon, lo vamos a pagar”.

Los manifestantes protestan de manera pacífica con pancartas y carteles, algunos de ellos expresan: “Si no nos quieren en la calle que nos brinden una fuente de trabajo”, “Ser vendedor ambulante no es un delito si de eso depende una familia”.

El vendedor manifestó que “lamentablemente la situación que se vive no es culpa del mantero. Es culpa del gobierno que no fomenta al trabajo, no fomenta el crecimiento de empresas, de microemprendimientos. Somos la mosca negra de la sopa, pero nosotros vivimos de esto. Nos amenazaron con quitarnos la mercadería, la gente tiene temor de perder lo poco que tiene. Si nos quietan la mercadería no tenemos con que vivir, van a salir a robar”.